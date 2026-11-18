El Tatengue presentó los valores para renovar ubicaciones durante 2027, con planes anuales y semestrales, financiación sin interés y promociones.

Unión comenzó a organizar la temporada 2027 y anunció una nueva campaña destinada a sus socios que cuentan con palcos y plateas. La institución dio a conocer los precios para renovar las ubicaciones, tanto por el año completo como por el primer semestre. Además, incorporó descuentos para familias, alternativas de financiación y beneficios especiales para quienes aseguren anticipadamente sus lugares.

Cuánto cuestan los palcos y plateas de Unión para la temporada 2027

El club santafesino puso en marcha un período de renovación exclusiva para los actuales propietarios de ubicaciones en palcos y plateas, que se extenderá hasta el 13 de diciembre de 2026.

Durante esta etapa, los socios podrán conservar sus lugares con valores especiales y elegir entre dos modalidades: contratar la temporada completa o asegurar su ubicación únicamente durante el primer semestre.

Los precios anuales para 2027 son los siguientes:

Ambas alternativas incluyen únicamente los partidos correspondientes a la fase regular, por lo que no contemplan eventuales encuentros de instancias eliminatorias.

Además, los socios tendrán la posibilidad de financiar cualquiera de los planes en 12 cuotas sin interés, exclusivamente en la Oficina de Socios y con tarjetas del Banco Santa Fe, Bica y Plan Z de Naranja.

Por ejemplo, la ubicación anual en Redonda Baja podrá abonarse en 12 pagos aproximados de $29.167, mientras que la Preferencial Alta tendrá cuotas de $50.000.

Una vez finalizado el período de renovación, desde el 14 de diciembre las ubicaciones que no hayan sido reservadas quedarán disponibles y los precios serán actualizados.

Descuentos familiares y una oportunidad para conseguir nuevas ubicaciones

Una de las principales novedades de la campaña es la incorporación de promociones destinadas a los grupos familiares, con el objetivo de facilitar la asistencia de padres e hijos al estadio 15 de Abril.

Unión anunció tres beneficios especiales para las familias:

30% de descuento desde la tercera butaca: para grupos integrados por padres y uno o más hijos de entre 4 y 25 años.

20% de descuento en la segunda butaca: para adultos que renueven su ubicación junto a un hijo de entre 4 y 12 años.

10% de descuento adicional: para quienes abonen en efectivo o con tarjeta de débito dentro de las promociones familiares.

Estas propuestas deberán gestionarse presencialmente en la Oficina de Socios y estarán sujetas a las condiciones y disponibilidad de los sectores habilitados.

Por otra parte, la institución también presentó una alternativa para aquellos simpatizantes que actualmente no cuentan con palco o platea.

Los socios podrán elegir una ubicación que se encuentre libre y reservarla para 2027 abonando los mismos valores promocionales establecidos para las renovaciones.

De esta manera, la campaña no solamente apunta a conservar a quienes ya poseen un lugar fijo en el estadio, sino también a incorporar nuevos plateístas y palquistas.

Con diferentes modalidades de pago, descuentos por grupo familiar y la posibilidad de asegurar ubicaciones anticipadamente, Unión comenzó a delinear su propuesta comercial para la próxima temporada, buscando fortalecer el acompañamiento de sus socios en el estadio 15 de Abril.