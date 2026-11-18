El rafaelino Maxi Bertholt fue elegido como el head coach del combinado de juego reducido de la USR que afrontará el Seven de la República en la ciudad de Paraná.

La Unión Argentina de Rugby junto a la Unión Entrerriana de Rugby llevará a cabo el próximo sábado 28 y domingo 29 de noviembre la 42° edición del tradicional Seven de la República que se concretará en la sección el Plumazo del Club Estudiantes y en el anexo la Tortuguita del Paraná Rowing en la capital entrerriana. El certamen masculino contará con la participación del seleccionado de la Unión Santafesina de Rugby, que el año pasado resultó subcampeón de la Copa de Bronce.

Santa Fe pone el foco en el Seven de la República 2026

Tras varios años de haber estado a cargo de Pablo Pfirter, la conducción del seleccionado de Seven de la Unión Santafesina de Rugby tendrá como head coach a Maximiliano Bertholt del CRAR de Rafaela, quien ya venía formando parte del staff de coaches del combinado de juego reducido santafesino.

Bertholt, que viene de formar parte de la dirección deportiva de rugby de CRAR, ya ocupó la función de asistente de Pablo Pfirter, aunque anteriormente trabajó como entrenador de la M19, y formó parte del staff del plantel superior del Círculo Rafaelino. Además como jugador integró el seleccionado de seven en varias oportunidades y bajo diferentes conducciones.

El plan de trabajo arrancó esta semana en las instalaciones de Querandí, el sábado 21, los jugadores fueron liberados para participar con sus clubes en los torneos organizados por la USR; y el regreso está previsto para la semana que viene. El lunes 23 y el miércoles 25 será a partir de las 19 en el predio ubicado en el Solar del Sur en la intersección de 4 de Enero y el Boulevard Raúl Tacca. El viernes 27 a las 18, desde la sede de la USR está prevista la salida de la delegación con destino a la capital entrerriana.

El staff técnico tiene al rafaelino Maximiliano Bertholt como head coach; Gastón Sgori de CRAI y Mauro Aranda de Universitario como entrenadores; José Jacquat es el preparador físico; Joaquín Rodríguez el kinesiólogo; Esteban Formichelli el nutricionista; Eduardo López y Andrés Rolón los mánagers; y Pablo Pfirter el coordinador general.

El plantel de jugadores convocados es el que se detalla a continuación: Lucas Mateo Widmer (Alma Juniors de Esperanza); Justo Barcojo, Iñaki Carreras, Mateo Fauda, Ramiro Germán, Genaro Giombi y Juan Moretti (CRAI); Lucas Canelo, Juan Dipp, Santiago Kersten y Manuel Mandrile (CRAR de Rafaela); Mateo Villar (Querandí RC); Gonzalo Fruttero (Santa Fe Rugby); Lihuel Bravo, Mateo Carughi, Ian Dalaverde e Ignacio Haas (Universitario de Santa Fe).

En la 41° edición, es decir el año pasado, el seleccionado de Seven de Santa Fe quedó como subcampeón de la copa de Bronce al caer en la final frente a Salta por 31 a 28, y tras haber derrotado en semifinales a Alto Valle por 29 a 0. En 2024, en la 40° edición de la tradicional competencia organizada por la UER, la USR finalizó en el octavo puesto tras perder frente a San Juan por 26 a 12.