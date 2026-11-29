Será el martes 1 de diciembre, a las 19 y será para todos los vecinos de la ciudad que quieran interiorizarse sobre el programa municipal contra el dengue

La Municipalidad de Roldán presentará el plan de acción 2026-2027 del programa Objetivo Dengue para la temporada de verano, que prevé lluvias por encima de lo normal, una condición que favorece la reproducción del mosquito.

El municipio realiza este tipo de presentaciones año a año: las áreas que forman parte del programa exponen el trabajo realizado, con sus resultados, y las acciones que se tomarán de cara a la nueva temporada. La presentación será el martes 1 de diciembre, a las 19, y la invitación está abierta a todos los vecinos de la ciudad.

Plan y acciones previas para detectar el mosquito

Desde el municipio remarcaron que, si bien la presentación oficial será el próximo martes, durante octubre y noviembre ya se colocaron ovitrampas para detectar actividad del mosquito Aedes aegypti y se realizaron controles focales y visitas domiciliarias en las zonas que registraron contagios en temporadas anteriores, además de campañas de descacharrado. A esto se suma un cronograma de fumigación espacial por los distintos barrios de la ciudad, que se completará en las próximas semanas.

Objetivo dengue

El programa local se enmarca en la planificación provincial "Objetivo Dengue", un programa interministerial de prevención y concientización que impulsa el Gobierno de Santa Fe. Constituye una política pública para abordar esta problemática, prevenir y concientizar sobre la enfermedad, a través de acciones conjuntas de los ministerios de Salud, Educación, Gobierno e Innovación Pública, Ambiente y Cambio Climático, e Igualdad y Desarrollo Humano, con la coordinación de la Secretaría de Cooperación, dependiente de la Gobernación.