Instituciones locales y alumnos de la escuela deportiva comunal participaron del cierre de ciclo con la realización de exhibiciones de cada disciplina

La plaza del Carmen de Timbúes fue escenario el pasado fin de semana de una jornada de deporte, encuentro y celebración , donde los alumnos de las distintas disciplinas comunales y de diferentes instituciones compartieron muestras de todo lo aprendido durante el año y recibieron medallas y reconocimientos por su esfuerzo y dedicación.

La actividad encabezada presidente comunal, Antonio Fiorenza, contó con el acompañamiento de miembros de la comisión comunal, el equipo de Deportes, profesores, alumnos y las familias que acompañaron y fueron parte de este cierre.

Cierre de actividades, reconocimientos y medallas

Los deportistas demostraron sus habilidades y compartieron el trabajo realizado a lo largo de este 2026. La entrega de medallas y reconocimientos fue uno de los momentos más esperados destacando el compromiso y la constancia de cada participante.

El presidente comunal señaló: “Desde el gobierno de Timbúes celebramos y acompañamos el crecimiento del deporte local, reconociendo el enorme trabajo de nuestros profesores, el entusiasmo de los alumnos y el acompañamiento fundamental de cada familia".

En el evento se vivió un momento muy emotivo cuando Fiorenza junto al equipo de la Escuela Comunal de Fútbol le realizaron un homenaje a “Chajú” Díaz, quien supo dejar una huella al servicio de la comunidad. A partir de ahora la Escuela Comunal de Fútbol lleva su nombre.