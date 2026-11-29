Aguas Santafesinas confirmó que terminaron los trabajos en la toma Hernández y comenzó la recuperación gradual del suministro en toda la ciudad. Advierten que podrían registrarse episodios de turbiedad durante las próximas horas.

Restablecimiento del servicio. Aguas Santafesinas normalizó el suministro de agua tras trabajos en la toma Hernández.

El servicio de agua potable comenzó a restablecerse en la ciudad de Santa Fe luego de la finalización de los trabajos programados en la toma Hernández del río Santa Fe. Aguas Santafesinas (ASSA) confirmó que las tareas concluyeron durante la madrugada de este domingo 29 de noviembre y que la recuperación del suministro será progresiva.

La intervención había obligado a interrumpir el servicio en todo el radio servido de la capital provincial desde la medianoche hasta las 8 de la mañana. Los trabajos estuvieron centrados en la renovación de un tramo del acueducto de agua cruda, con el objetivo de mejorar la confiabilidad del sistema de captación.

Tras finalizar el operativo, la empresa informó que comenzó el proceso para recuperar los niveles habituales de presión en la red de distribución. No obstante, la normalización del servicio demandará algunas horas.

#SantaFeConfiabilización toma Hernández Finalizaron los trabajos ejecutados en la madrugadaPaulatinamente recuperarán los niveles habituales de prestación del servicio.Se realiza el purgado de la red de distribución en puntos estratégicos.Podría registrarse turbiedad. https://t.co/gfjEpp34lP — Noticias de Aguas Santafesinas (@AguasSantaFe) November 29, 2026

Por qué puede salir turbia el agua en Santa Fe

Desde Aguas Santafesinas advirtieron que, durante la recuperación del suministro, podrían registrarse episodios de turbiedad en algunos sectores de la ciudad.

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Esto se debe a las tareas de purgado que se realizan en distintos puntos de la red de distribución para eliminar los sedimentos que pueden acumularse en las cañerías. Durante estas maniobras también podría observarse la salida de agua hacia la vía pública.

Qué hacer si el agua sale turbia

Ante la presencia de turbiedad, la recomendación de la empresa es abrir la primera canilla de ingreso de agua al domicilio y dejar correr el suministro durante unos minutos.

El procedimiento debe mantenerse hasta que el agua recupere su aspecto habitual. De esta manera, se facilita la eliminación de los sedimentos que puedan haber quedado en las instalaciones internas.

Mientras avanzan estas tareas, el servicio continuará recuperando progresivamente sus niveles habituales de prestación en los distintos barrios de la ciudad.