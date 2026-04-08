San Cristóbal: las escuelas retoman las clases con un esquema progresivo y foco en la contención

Tras el impacto por el crimen en la Escuela Nº 40, las instituciones reabren con un regreso gradual. Docentes y autoridades priorizan la escucha, el acompañamiento y la reconstrucción de vínculos.

Las escuelas de San Cristóbal retoman las clases con un esquema progresivo y foco en la contención

Luego de varios días atravesados por la conmoción, las escuelas de San Cristóbal se preparan para retomar la actividad con un esquema progresivo centrado en la contención de las comunidades educativas .

Este miércoles 8 de abril reabrirán todas las instituciones de la ciudad, con excepción de la Escuela Nº 40 “Mariano Moreno” , que permanecerá cerrada al menos durante toda la semana debido a la intervención del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en el marco de la investigación judicial .

escuela ede San Cristobal Mariano Moreno Las escuelas de San Cristóbal retoman las clases con un esquema progresivo y foco en la contención. gentileza

La jornada estará destinada exclusivamente a equipos docentes y directivos, quienes participarán de instancias de trabajo, reflexión y planificación. Según informaron desde el Ministerio de Educación de Santa Fe, cada escuela definirá estrategias propias para un regreso cuidado de los estudiantes, que comenzarán a reincorporarse a partir del jueves.

Desde la cartera educativa remarcaron que no se trata de una vuelta a la rutina habitual, sino de un proceso gradual, enfocado en la escucha activa, la contención emocional y la reconstrucción de vínculos dentro de cada comunidad escolar.

En paralelo, este martes se desarrolló un encuentro con docentes de la Escuela Nº 40 en un espacio de la Sociedad Rural, donde se abordó el impacto emocional del ataque ocurrido la semana pasada. Participaron cerca de un centenar de educadores de distintos niveles, quienes comenzaron a delinear posibles modalidades de regreso en un contexto marcado por la incertidumbre.

Durante la jornada se analizaron alternativas como la generación de espacios de intercambio y la implementación de actividades no tradicionales, orientadas a acompañar a los estudiantes. Además, se destacó la necesidad de fortalecer el trabajo colectivo y el apoyo mutuo entre docentes.

Los testimonios expuestos reflejaron el fuerte impacto en la comunidad educativa, con sensaciones de cansancio, angustia y preocupación, así como la urgencia de crear ámbitos de contención tanto para alumnos como para adultos.

Estas acciones forman parte de un abordaje interministerial impulsado por el Gobierno provincial tras el hecho. En ese marco, el ministro de Educación, José Goity, informó que se envió una circular oficial a todas las escuelas de la provincia con orientaciones específicas.

El documento sugiere generar espacios reducidos que faciliten la palabra, evitar la difusión innecesaria de detalles sensibles que puedan profundizar el daño y promover el uso responsable de la tecnología, respetando la intimidad de las personas involucradas.

Asimismo, se recomienda fortalecer el vínculo con las familias, articular con equipos socioeducativos y sostener el acompañamiento dentro de cada institución. También se subraya la importancia de que los adultos actúen como referentes de contención, evitando trasladar su propia angustia a los estudiantes.

El proceso de normalización será paulatino y quedará sujeto a la evolución del contexto, mientras continúa la investigación judicial y el acompañamiento integral a toda la comunidad educativa.

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