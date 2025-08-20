Uno Santa Fe | Santa Fe | San Lorenzo

Tragedia en la ciudad de San Lorenzo: la hipótesis del fiscal que investiga la muerte de cinco operarios

Leandro Lucente anticipó que aún faltan algunas pericias y aclaró que la obra sigue clausurada. Lo que se sabe, hasta el momento, sobre el fatal episodio

20 de agosto 2025 · 12:57hs
Tragedia en San Lorenzo. Cinco operarios murieron al caerse un montacarga en una obra en construcción

Gentileza Pregón

Tragedia en San Lorenzo. Cinco operarios murieron al caerse un montacarga en una obra en construcción

El fiscal de San Lorenzo, Leandro Lucente, quien investiga el trágico incidente en el que murieron cinco trabajadores en una obra en construcción en esa ciudad, brindó este miércoles un resumen de las actuaciones realizadas hasta el momento. En una conferencia de prensa realizada en la sede local del Ministerio Público de la Acusación, el funcionario aclaró que aún resta realizar algunas pericias, pero que el siniestro se habría producido por una falla mecánica.

“El siniestro se produjo el domingo en horas del mediodía. En el acto fallecieron cuatro operarios y un quinto murió al día siguiente. La principal hipótesis, de acuerdo con lo que pude observar en el lugar con la asistencia de los Bomberos, es que se habría soltado el cable de acero que se utiliza para el desplazamiento del montacarga que se utilizaba para trasladar materiales hacia los distintos pisos para trabajos en altura”, indicó Lucente en primer término.

“En el lugar se habló con el sereno. Además, se le tomó declaración testimonial a otra persona que estaba trabajando con los obreros que fallecieron. La empresa (Constructora X3 SA) también presentó documental y el Ministerio de Trabajo de Santa también realizó una inspección en el lugar”, agregó.

Qué hacían los operarios cuando sucedió la tragedia

El fiscal contó que los operarios trabajaban ese domingo “en una extensión del montacargas del piso 10 al piso 11. Conforme al testimonio de un sereno que operaba el tablero de ese montacarga, la caída libre habría comenzado entre los pisos 9 y 8. Ahora estoy pidiendo presupuestos para que se me autoricen dos peritos, uno ingeniero mecánico y otro ingeniero en higiene y seguridad”.

Al ser consultado sobre si la caída del montacarga se habría dado por un exceso de peso o por alguna falla técnica o en el armado del equipo mecánico, el fiscal respondió: “El montacarga es para el traslado de materiales. Soporta un peso importante. La falla, en principio, se dio en que se soltaron dos prensas cables, que se los encontró a la altura del segundo piso. Eso fue lo que se pudo observar en el relevamiento que se hizo con personal de Bomberos Zapadores. Faltan realizar las pericias correspondientes”.

image (44)
El edificio en construcción donde murieron cinco operarios este domingo en San Lorenzo y cuya empresa responsable resulta desconocida

El edificio en construcción donde murieron cinco operarios este domingo en San Lorenzo y cuya empresa responsable resulta desconocida

Otro punto sobre el que fue consultado el fiscal tuvo que ver con la cuestión de la supuesta falta de capacitación de los operarios en las tareas que estaban realizando, teniendo en cuenta que habían llegado desde Buenos Aires ese mismo domingo para trabajar en el edificio de San Lorenzo. Sobre esa cuestión, Lucente señaló: “En principio, en la obra debió estar presente un responsable en trabajo de altura; y no estaba. Esas son cuestiones que deberán ser corroboradas por un ingeniero en higiene y seguridad”.

La obra seguirá clausurada

En otro orden, Lucente confió que “la obra seguirá clausurada a los efectos de que se puedan realizar las pericas. Esa es la parte que me interesa a mí para la investigación. Después está la suspensión que resolvió el Ministerio de Trabajo. Estamos trabajando para determinar las responsabilidades, pero eso dependerá del resultado de las pericias”.

El fiscal también hizo referencia a las irregularidades que había detectado meses antes de que ocurriera la tragedia el Ministerio de Trabajo de Santa Fe. “Puntualmente, con el montacarga no hubo problemas, pero hubo inspecciones del ministerio en las que se constataron irregularidades en lo que respecta al trabajo en altura. Y se habían suspendido las actividades en altura entre marzo y abril y se le había exigido a la empresa que cumpliera con las normas, y a medida que se cumplió con esas exigencias se la volvió a habilita. Ahora se volvió a suspender el trabajo en altura, más allá de la clausura que dispuse para poder peritar el sistema mecánico de ese montacarga”.

Lucente también indicó que se analizará la documentación presentada por la empresa para establecer si los obreros estaban capacitados para trabajos en altura. La causa se investiga como muerte violenta y a partir de ahí se determinarán las responsabilidades que correspondan. Lo primero que hice fue tomar testimonios de las personas que estaban en el lugar, el obrero que bajó por las escaleras y el sereno que operaba el tablero del montacarga. Hay que ver si ese tablero estaba habilitado para operar el montacarga”.

San Lorenzo operarios fiscal obreros obra
Noticias relacionadas
El siniestro laboral de este domingo fue el segundo más letal de los últimos cuarenta años

Tragedia laboral en San Lorenzo: el segundo accidente más grave de los últimos 40 años en Santa Fe

El edificio en construcción donde murieron cinco operarios este domingo en San Lorenzo y cuya empresa responsable resulta desconocida

San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora

El accidente fatal ocurrió este domingo en el centro de San Lorenzo.

Tragedia en San Lorenzo: la obra había sido suspendida por falta de seguridad

La obra del edificio de la ciudad de San Lorenzo, donde murieron cinco operarios al caer un montacargas.

San Lorenzo: cuál es la constructora de la obra donde murieron 5 obreros

Lo último

Unión afrontará una seguidilla ante rivales con desgaste internacional

Unión afrontará una seguidilla ante rivales con desgaste internacional

Tragedia en la ciudad de San Lorenzo: la hipótesis del fiscal que investiga la muerte de cinco operarios

Tragedia en la ciudad de San Lorenzo: la hipótesis del fiscal que investiga la muerte de cinco operarios

Día Mundial de las Papas Fritas: por qué se celebra cada 20 de agosto

Día Mundial de las Papas Fritas: por qué se celebra cada 20 de agosto

Último Momento
Unión afrontará una seguidilla ante rivales con desgaste internacional

Unión afrontará una seguidilla ante rivales con desgaste internacional

Tragedia en la ciudad de San Lorenzo: la hipótesis del fiscal que investiga la muerte de cinco operarios

Tragedia en la ciudad de San Lorenzo: la hipótesis del fiscal que investiga la muerte de cinco operarios

Día Mundial de las Papas Fritas: por qué se celebra cada 20 de agosto

Día Mundial de las Papas Fritas: por qué se celebra cada 20 de agosto

Comercios del microcentro santafesino en alerta: un local de venta de insumos para peluquería sufrió el cuarto robo en 40 días

Comercios del microcentro santafesino en alerta: un local de venta de insumos para peluquería sufrió el cuarto robo en 40 días

Franco Pardo, de marcar un gol agónico a empujar su camioneta con los hinchas de Racing

Franco Pardo, de marcar un gol agónico a empujar su camioneta con los hinchas de Racing

Ovación
Marcos Díaz, ¿otra vez en carrera tras la llegada de Medrán?

Marcos Díaz, ¿otra vez en carrera tras la llegada de Medrán?

Qué será del futuro de Martín Minella tras ser corrido del cargo de DT de Colón

Qué será del futuro de Martín Minella tras ser corrido del cargo de DT de Colón

Unión afrontará una seguidilla ante rivales con desgaste internacional

Unión afrontará una seguidilla ante rivales con desgaste internacional

Las llamativas particularidades que tendrá el contrato entre Colón y Medrán

Las llamativas particularidades que tendrá el contrato entre Colón y Medrán

Cuándo jugarán Racing y Vélez por los cuartos de final de la Libertadores

Cuándo jugarán Racing y Vélez por los cuartos de final de la Libertadores

Policiales
Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"