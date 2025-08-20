Unión afrontará una seguidilla ante rivales con desgaste internacional

Unión enfrentará en ocho días tres compromisos, y sus rivales tiene una particularidad de seguidilla por sus compromisos internacionales.

Para el equipo de Leonardo Madelón no será un tramo más: además de la necesidad de sumar en la tabla, tendrá enfrente a rivales que llegan atravesados por sus compromisos internacionales recientes.

El primero será Huracán, que este domingo visitará el estadio 15 de Abril. El Globo arrastra la eliminación de la Copa Sudamericana frente a Once Caldas, con derrotas en Colombia (1-0) y en el Tomás Ducó (3-1), por lo que llegará a Santa Fe con ese desgaste emocional y físico todavía fresco.

Luego aparecerá River en el horizonte, en un choque determinante por los octavos de final de la Copa Argentina, el jueves 28 en Mendoza.

El Millonario no solo se juega la clasificación en ese torneo, sino que entre semana tendrá la revancha de la Copa Libertadores frente a Libertad en el Monumental, tras el 0-0 de la ida en Paraguay. Además, en medio de ese trajín enfrentará a Lanús por el Clausura, antes de verse las caras con el Tatengue.

Con Racing, que llegará descansado

La seguidilla se cerrará con Racing, rival que Unión visitará el sábado 31 de agosto en el Cilindro de Avellaneda. La Academia viene de lograr un triunfo heroico frente a Peñarol (3-1 en Avellaneda, después de perder 1-0 en Montevideo) que le permitió avanzar en la Libertadores. En la previa a recibir a los santafesinos, los dirigidos por Gustavo Costas también deberán jugar frente a Argentinos Juniors en La Paternal.

Para Unión, la oportunidad es doble: consolidar su levantada en el torneo local y aprovechar que los tres próximos rivales llegarán condicionados por la exigencia de la competencia internacional. Una semana que puede marcar el rumbo del equipo en lo que resta de la temporada.