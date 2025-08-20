Uno Santa Fe | Unión | Unión

La logística que proyectó Unión para los próximos tres partidos en siete días

Atendiendo a que se vienen un exigente raid, con dos viajes de por medio, en Unión se avanzó en la logística, con un gran esfuerzo económico

20 de agosto 2025 · 15:26hs
La logística que proyectó Unión para los próximos tres partidos en siete días

El calendario no da tregua y Unión se prepara para encarar una semana exigente, con tres partidos en apenas siete días que marcarán un punto de inflexión en su recorrido. Consciente del desgaste físico y logístico que esto representa, la dirigencia avanzó en minimizar impactos y que el plantel llegue en las mejores condiciones.

El primer desafío será el próximo domingo 24, cuando el Tatengue reciba a Huracán en el 15 de Abril por la 6ª fecha del grupo A del Clausura. Apenas cuatro días después, el jueves 28, llegará el viaje a Mendoza para enfrentar a River por los octavos de final de la Copa Argentina. Y para cerrar esta intensa seguidilla, el domingo 31, deberá visitar a Racing.

La complejidad del cronograma radica no solo en la calidad de los rivales, sino también en los traslados: dos viajes en pocos días, con escaso margen de recuperación.

Estrategia y logística en Unión: chárter para ganar tiempo

Si bien la organización de la Copa Argentina se hace cargo de los costos vinculados al traslado y alojamiento en Mendoza, desde Unión consideran que el verdadero desafío logístico estará después de ese encuentro, ya que apenas habrá poco más de 48 horas entre el duelo ante River y el siguiente compromiso frente a Racing.

Estigarribia Palacios viaje unión.jpg

En ese contexto, por lo que pudo saber unosantafe, la dirigencia decidió hacer un esfuerzo económico para contratar un vuelo chárter que traslade al plantel directamente a Buenos Aires el sábado 30, evitando el desgaste que implicaría viajar en colectivo. De esta manera, el grupo podrá instalarse con anticipación y esperar concentrado el partido frente a la Academia.

Optimizar el rendimiento

La medida apunta a cuidar al máximo el estado físico de los jugadores, reducir tiempos de traslado y facilitar una mejor recuperación entre partidos. Además, se evita el riesgo de imprevistos logísticos que puedan surgir en viajes terrestres extensos, en una etapa de la competencia donde cada detalle puede marcar la diferencia.

Unión viajes Copa Argentina
