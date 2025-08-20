Uno Santa Fe | Ovación | plataforma

Detuvieron al acusado de crear una plataforma de retransmisión de espectáculos deportivos

El presunto fundador de la plataforma Al Angulo TV, que retransmitía en forma ilegal de eventos deportivos fue detenido en Paraná

20 de agosto 2025 · 14:53hs
Detuvieron al acusado de crear una plataforma de retransmisión de espectáculos deportivos

El presunto fundador de la plataforma Al Angulo TV, que retransmitía en forma ilegal partidos de fútbol nacionales e internacionales y eventos deportivos de alto perfil, como la Fórmula 1, fue detenido este miércoles en Paraná, Entre Ríos, donde tenía su laboratorio

Informaron las dos sociedades denunciantes, denominadas ALIANZA y LALIGA, que consideraron esto como “otro certero golpe contra la piratería audiovisual en Latinoamérica”.

Allí se secuestraron computadoras, celulares y otros equipos tecnológicos con los que habría montado su empresa ilegal de retransmisiones de partidos robados a distintos programadores. El procedimiento judicial fue ordenado por el Juzgado de Garantías 4 de San Isidro, a cargo del juez Esteban Eduardo Rossignoli.

La causa está en manos de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos (UFEIC) de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, se informó oficialmente.

La investigación judicial fue impulsada por la Alianza Contra la Piratería Audiovisual (ALIANZA), en colaboración con de uno de sus socios, LALIGA (de fútbol profesional de España).

La detención del acusado fue realizada por oficiales de División Unidad Operativa Federal de la Policía Federal Argentina en Paraná y de la DDI San Isidro de la Policía de Provincia de Buenos Aires quienes actuaron en conjunto bajo las órdenes de la Fiscalía.

Los datos aportados por ALIANZA y LALIGA a la Justicia de la Argentina ayudaron a constatar el modus operandi para retransmitir de manera ilegal y masiva eventos deportivos en vivo.

Al Angulo TV operaba con unos 14 dominios que funcionaban como espejo para replicar el contenido robado.

Hace poco tiempo inclusive puso operativa en formato de aplicativo de Android su señal, logrando un alto impacto en la cantidad de visualizaciones de su contenido a lo largo del país, posicionándose, junto al aplicativo MAGIS TV, recientemente desmantelado por la justicia argentina, como uno de los dos canales más importantes de distribución de contenido pirata en el país en la actualidad.

Según el expediente, tanto los sitios como el aplicativo Al Angulo TV se encontraban programados para monetizar, recolectando la mayor cantidad de ingresos posibles con estructuras de publicidad informal que exponen a los usuarios a ataques, mediante la infección de equipos con malware, y el robo de datos personales.

Finalmente, el acusado administraba los fondos recaudados a través de cuentas en billeteras virtuales y criptomonedas, las cuales fueron incautadas.

Detuvieron al acusado de crear una plataforma de retransmisión de espectáculos deportivos

El acusado se hace llamar en redes con el apodo “Shishi” y cuenta con perfiles en múltiples redes sociales y en Youtube, donde solía realizar transmisiones, en especial en “X” donde en forma desafiante, recientemente informó que llegó a 100.000 seguidores.

El detenido había manifestado abiertamente que sabía lo que estaba haciendo pero que “nadie podía atraparlo”, e incluso llegó a dar entrevistas a la prensa en diferentes medios.

Tras una exhaustiva investigación digital en redes llevada a cabo por la Fiscalía con el soporte de técnico de la industria, los investigadores identificaron que “Shishi” es el “fundador y único propietario” del sitio y el aplicativo “alangulotv”, con el que centralizó la difusión clandestina y masiva de los contenidos y acciones para monetizar.

La sociedad Alianza está mayoritariamente integrada por proveedores de contenido audiovisual y La Liga, por clubes.

plataforma Paraná eventos
Noticias relacionadas
Unión de Santa Fe será uno de los representantes de la Liga Santafesina en la Copa Túnel Subfluvial.

Se presenta oficialmente la Copa Túnel Subfluvial de fútbol femenino en Paraná

Donde Arrieguez pone el ojo, pone la bala: se llevó un oro como premio en Asunción.

Juan Manuel Arrieguez logró la primera dorada para el atletismo en Asunción

Regatas de Santa Fe comienza su participación en el Parque Olímpico del Parque Roca.

Arranca la segunda etapa de la Superliga Sudamericana de waterpolo

El santafesino Ciro Garmendia se trajo un empate ante Isaías Núñez.

Barrancas disfrutó de una gran reunión boxística con deportistas amateurs

Lo último

No quiso renovar y Vélez decidió apartar a Thiago Fernández

No quiso renovar y Vélez decidió apartar a Thiago Fernández

Minella se despidió del plantel: Tenía fuerzas para seguir, pero entiendo la decisión

Minella se despidió del plantel: "Tenía fuerzas para seguir, pero entiendo la decisión"

Duro revés para el Gobierno: la oposición logró rechazar el veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad en Diputados

Duro revés para el Gobierno: la oposición logró rechazar el veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad en Diputados

Último Momento
No quiso renovar y Vélez decidió apartar a Thiago Fernández

No quiso renovar y Vélez decidió apartar a Thiago Fernández

Minella se despidió del plantel: Tenía fuerzas para seguir, pero entiendo la decisión

Minella se despidió del plantel: "Tenía fuerzas para seguir, pero entiendo la decisión"

Duro revés para el Gobierno: la oposición logró rechazar el veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad en Diputados

Duro revés para el Gobierno: la oposición logró rechazar el veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad en Diputados

Se viene Racing: el historial de Vélez en los cuartos de final de la Libertadores

Se viene Racing: el historial de Vélez en los cuartos de final de la Libertadores

La logística que proyectó Unión para los próximos tres partidos en siete días

La logística que proyectó Unión para los próximos tres partidos en siete días

Ovación
Minella se despidió del plantel: Tenía fuerzas para seguir, pero entiendo la decisión

Minella se despidió del plantel: "Tenía fuerzas para seguir, pero entiendo la decisión"

Madelón: Estamos construyendo un Unión más sólido y con buena energía

Madelón: "Estamos construyendo un Unión más sólido y con buena energía"

Marcos Díaz, ¿otra vez en carrera tras la llegada de Medrán?

Marcos Díaz, ¿otra vez en carrera tras la llegada de Medrán?

Del Blanco: Hoy somos un equipo más compacto, se nota la pretemporada que hicimos

Del Blanco: "Hoy somos un equipo más compacto, se nota la pretemporada que hicimos"

Unión afrontará una seguidilla ante rivales con desgaste internacional

Unión afrontará una seguidilla ante rivales con desgaste internacional

Policiales
Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"