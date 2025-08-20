Uno Santa Fe | Colón | Colón

Martín Minella puso en duda su continuidad en Colón

Los dirigentes de Colón decidieron correr a Martín Minella para provocar la legada de Ezequiel Medrán. ¿Seguirá en el club o buscará otro rumbo?

20 de agosto 2025 · 10:30hs
La salida de Martín Minella del primer equipo de Colón abrió un interrogante sobre su continuidad en el club, más allá de su paso reciente como DT profesional.

La oportunidad que no fue para Minella

Martin Minella, que dirigía la Reserva y había tomado interinamente al primer equipo el año pasado en la victoria 1-0 ante Almagro, fue promovido a la conducción del primer equipo tras la salida de Andrés Yllana para esta temporada, y se presumía que estaría a cargo del plantel hasta el final del 2025.

LEER MÁS: Marcos Díaz, ¿otra vez en carrera en Colón tras la llegada de Medrán?

Sin embargo, en siete partidos al frente del plantel profesional no logró revertir la situación: sumó solo dos victorias y cinco derrotas, incluidas las cuatro últimas de forma consecutiva, lo que derivó en su desvinculación.

Tras su salida, los dirigentes le ofrecieron regresar a su cargo anterior en la Reserva, donde venía realizando un trabajo destacado, formando jugadores y consolidando el Selectivo.

Qué decisión tomará Minella

No obstante, Minella pidió tiempo para evaluar la propuesta, y no se descarta que pueda optar por una salida definitiva del club, ya que quedó muy golpeado por las últimas determinaciones de los dirigentes.

El hecho deja en evidencia un desafío recurrente: las presiones del fútbol de Primera, la desilusión por los resultados y la falta de coincidencia con decisiones dirigenciales pueden poner en riesgo a un componente clave de la estructura futbolística de Colón.

LEER MÁS: El gran desafío de Medrán: ¿qué lo llevó a aceptar a Colón en medio del caos?

Minella, con su experiencia en el desarrollo de juveniles, fue un pilar del semillero rojinegro, y su eventual partida sería un golpe importante para la continuidad del proyecto formativo.

Mientras el club avanza con Ezequiel Medrán al frente del primer equipo, el futuro de Minella sigue siendo una incógnita, y su decisión tendrá impacto tanto en el primer equipo como en la estructura de inferiores que él mismo ayudó a fortalecer.

