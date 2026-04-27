Uno Santa Fe | La región | Barco

Un barco fuera de control en el río Paraná chocó contra las islas

El insólito impacto se dio a la altura de la costa de Zárate y fue registrado por testigos desde una embarcación. Las imágenes

27 de abril 2026 · 20:00hs
Desde Prefectura confirmaron el extraño choque del barco contra una orilla del río en la zona de Zárate.

Desde Prefectura confirmaron el extraño choque del barco contra una orilla del río en la zona de Zárate.

Un barco perdió el control mientras navegaba por el río Paraná y protagonizó un atípico choque de frente contra las islas. Las imágenes fueron registradas por testigos desde una embarcación que se vieron sorprendidos por la maniobra, el sábado pasado.

En principio no hubo heridos pero el video, difundido por Estacionline, se viralizó por las redes sociales por lo extraño del caso.

LEER MÁS: Un buque carguero atacado en el Estrecho de Ormuz había pasado por el puerto de Santa Fe

Choque contra la costa

Desde Prefectura confirmaron la existencia del siniestro y aclararon que no ocurrió sobre Ramallo, como se informó en un primer momento, sino más al sur. Fue a la altura de Zárate, que es otra jurisdicción de esa fuerza federal.

No estaban claros los motivos del hecho pero las fuentes afirmaron que se realizó una inspección de la embarcación y se abrió un sumario.

El proceso administrativo es para, entre otros puntos, conocer las causas del extraño choque contra una orilla en esa zona del Delta que tiene un importante tránsito de buques.

Barco control Río Paraná islas choque

Lo último

Madelón se la juega en Unión: Esta presión es linda, porque es para ganar algo

Madelón se la juega en Unión: "Esta presión es linda, porque es para ganar algo"

Así quedó Unión en la lucha de la zona A por meterse en los playoffs

Así quedó Unión en la lucha de la zona A por meterse en los playoffs

Unión logró un valioso empate, pero aún no logró sellar su clasificación a los playoffs

Unión logró un valioso empate, pero aún no logró sellar su clasificación a los playoffs

Último Momento
Madelón se la juega en Unión: Esta presión es linda, porque es para ganar algo

Madelón se la juega en Unión: "Esta presión es linda, porque es para ganar algo"

Así quedó Unión en la lucha de la zona A por meterse en los playoffs

Así quedó Unión en la lucha de la zona A por meterse en los playoffs

Unión logró un valioso empate, pero aún no logró sellar su clasificación a los playoffs

Unión logró un valioso empate, pero aún no logró sellar su clasificación a los playoffs

Del Blanco, sincero en Unión: Hicimos méritos para empatarlo y quizás llevarnos algo más

Del Blanco, sincero en Unión: "Hicimos méritos para empatarlo y quizás llevarnos algo más"

Un barco fuera de control en el río Paraná chocó contra la costa en zona de islas

Un barco fuera de control en el río Paraná chocó contra la costa en zona de islas

Ovación
Del Blanco, sincero en Unión: Hicimos méritos para empatarlo y quizás llevarnos algo más

Del Blanco, sincero en Unión: "Hicimos méritos para empatarlo y quizás llevarnos algo más"

Así quedó Unión en la lucha de la zona A por meterse en los playoffs

Así quedó Unión en la lucha de la zona A por meterse en los playoffs

Datos contundentes: Colón resistió con uno menos y dejó en claro que pudo ganarlo

Datos contundentes: Colón resistió con uno menos y dejó en claro que pudo ganarlo

Sebastián Méndez: Mi salida de Unión a Vélez no fue por dinero

Sebastián Méndez: "Mi salida de Unión a Vélez no fue por dinero"

Incidentes en Colón: confirman sanciones y apuntan a la interna de la barra sabalera 

Incidentes en Colón: confirman sanciones y apuntan a la interna de la barra sabalera 

Policiales
Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Escenario
Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica