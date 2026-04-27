Un barco fuera de control en el río Paraná chocó contra las islas

El insólito impacto se dio a la altura de la costa de Zárate y fue registrado por testigos desde una embarcación. Las imágenes

Desde Prefectura confirmaron el extraño choque del barco contra una orilla del río en la zona de Zárate.

Un barco perdió el control mientras navegaba por el río Paraná y protagonizó un atípico choque de frente contra las islas. Las imágenes fueron registradas por testigos desde una embarcación que se vieron sorprendidos por la maniobra, el sábado pasado.

En principio no hubo heridos pero el video, difundido por Estacionline, se viralizó por las redes sociales por lo extraño del caso.

LEER MÁS: Un buque carguero atacado en el Estrecho de Ormuz había pasado por el puerto de Santa Fe

Choque contra la costa

Desde Prefectura confirmaron la existencia del siniestro y aclararon que no ocurrió sobre Ramallo, como se informó en un primer momento, sino más al sur. Fue a la altura de Zárate, que es otra jurisdicción de esa fuerza federal.

No estaban claros los motivos del hecho pero las fuentes afirmaron que se realizó una inspección de la embarcación y se abrió un sumario.

El proceso administrativo es para, entre otros puntos, conocer las causas del extraño choque contra una orilla en esa zona del Delta que tiene un importante tránsito de buques.