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Madelón se la juega en Unión: "Esta presión es linda, porque es para ganar algo"

Leonardo Madelón valoró el empate ante Vélez, destacó la reacción de Unión y pidió el apoyo del hincha ante Talleres. "Sería injusto quedarnos afuera", dijo

Ovación

Por Ovación

27 de abril 2026 · 21:35hs
Madelón se la juega en Unión: Esta presión es linda, porque es para ganar algo

TNT Sports

Con la adrenalina todavía alta tras el 2-2 en Liniers, Leonardo Madelón dejó una lectura clara: el punto suma y el equipo está listo para ir por todo. El técnico de Unión no esquivó el análisis y puso en valor lo hecho ante Vélez, en un partido que tuvo dos caras bien marcadas por la fecha 16 del Apertura.

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“El resultado está bien. Ellos fueron superiores en el primer tiempo y nosotros reaccionamos en el segundo. El balance es positivo”, resumió, marcando el quiebre que se dio tras el paso por el vestuario. Esa reacción, para el DT, fue una muestra de carácter en un contexto exigente.

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También explicó decisiones tácticas obligadas por las ausencias: sin Marcelo Estigarribia y con alternativas que no estaban al ciento por ciento, optó por un esquema 4-2-3-1 con Agustín Palavecino como pieza clave. “Nos pareció la mejor idea para el partido”, señaló.

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Más allá del planteo, Madelón destacó el valor del punto en una cancha compleja. “Si te descuidás, Vélez te lastima de contra. Pero Unión también tuvo sus chances. Es una cancha adversa y el empate sirve”, afirmó.

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Una "presión linda" en Unión

Con la tabla apretada y la clasificación en juego, el DT habló de la presión… pero desde otro lugar. “Es una presión que buscamos nosotros. Es linda, porque es para ganar algo. Hay otras que duelen, esta no”, diferenció. Y fue más allá: “Hay que creérsela. El plantel está convencido y tiene con qué”.

Pensando en lo que viene, ya puso la cabeza en el cruce ante Talleres, que definirá el futuro inmediato. “Unión no sabe especular. Vamos a jugar con un alto nivel de competitividad”, avisó.

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En ese sentido, hizo un pedido explícito al hincha: “Que vengan con energía positiva. Me hago cargo de pedirlo. Necesitamos ese aura”. Un mensaje directo en la antesala de un partido clave.

Madelón también dejó una reflexión que mezcla orgullo y advertencia: “Sería injusto que Unión quede afuera. Es un equipo que no se esconde y se ganó el respeto”. Sin embargo, bajó la ansiedad con una certeza: todavía no está nada definido, pero el destino está en sus manos.

Embed - DOBLETE DE MONZÓN Y EMPATE VIBRANTE | #vélez Sarsfield 2-2 #Unión | Resumen

“El equipo tuvo rebeldía, generó situaciones y eso me ilusiona. Llegamos con el tanque lleno y en modo positivo. Clasificar es una necesidad… y también una obligación para este grupo que se anima a pensar en grande”, cerró.

Unión Leonardo Madelón Vélez
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