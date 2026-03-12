Un buque carguero atacado en el Estrecho de Ormuz había pasado por el puerto de Santa Fe

El granelero fue atacado en el Estrecho de Ormuz, donde rescataron a 20 marineros y tres siguen desaparecidos. En 2015 había operado en el puerto de Santa Fe, desde donde partió con miles de toneladas de trigo

Un buque granelero de bandera tailandesa que esta semana fue atacado mientras navegaba por el estratégico Estrecho de Ormuz tiene una curiosa conexión con la ciudad de Santa Fe: hace casi 11 años operó en el Puerto local cargando trigo para exportación.

Se trata del Mayuree Naree , una embarcación mercante que fue atacada cuando transitaba por el estrecho tras salir de un puerto de los Emiratos Árabes Unidos. Según informó la Royal Thai Navy , la nave sufrió una explosión y comenzó a emitir una espesa columna de humo desde la popa.

Como consecuencia del incidente, la Royal Navy of Oman logró rescatar a 20 marineros, mientras que tres tripulantes permanecen desaparecidos. De acuerdo con los reportes preliminares, los marineros ausentes se encontraban en la sala de máquinas al momento de la explosión.

El ataque ocurrió en el Strait of Hormuz, uno de los pasos marítimos más sensibles del mundo para el comercio energético y el transporte internacional.

Una escala del buque en Santa Fe

El mismo buque había estado en la capital santafesina el 30 de julio de 2015, cuando protagonizó una operación portuaria destacada en el Puerto de Santa Fe. En aquella ocasión, el Mayuree Naree cargó 15.700 toneladas de trigo destinadas a molinos harineros de Brasil. La mercadería provenía de Agricultores Federados Argentinos, particularmente de la localidad santafesina de Humboldt.

La operación implicó el movimiento equivalente a unos 530 camiones cargados con cereal y representó en ese momento la primera exportación de ese volumen desde el puerto local en 13 años.

Durante la carga estuvieron presentes el entonces intendente de la ciudad, José Corral, y el director del ente portuario, Sebastián Fumis, quienes destacaron el valor logístico de la terminal santafesina para la producción regional.

El buque, de 178 metros de eslora, completó su capacidad con otras 10.000 toneladas de cereal en el puerto de Arroyo Seco antes de continuar su travesía.

Del Paraná al Golfo Pérsico

La coincidencia conecta a Santa Fe con un episodio de alto impacto en el comercio marítimo internacional. El Mayuree Naree, que años atrás cargaba cereal argentino sobre el río Paraná, hoy es protagonista de un incidente ocurrido en una de las rutas marítimas más tensas del planeta.

Mientras continúan las tareas de búsqueda de los tripulantes desaparecidos y la investigación para determinar las causas del ataque, el nombre del carguero vuelve a aparecer en las noticias internacionales, recordando su paso por el puerto santafesino en una operación que en su momento marcó un hito para la actividad exportadora de la región.

