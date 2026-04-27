Así quedó Unión en la lucha de la zona A por meterse en los playoffs

El 2-2 ante Vélez dejó a Unión octavo, con 20 puntos, con una ventaja mínima ante Defensa. En la última frente a Talleres, el Tate define su clasificación

El cierre del Apertura encuentra a Unión en una posición que ilusiona, pero que también exige. El 2-2 ante Vélez en condición de visitante no solo sumó un punto valioso, sino que acomodó al equipo en zona de clasificación a los playoffs de la Zona A.

Con 20 unidades, el Tate se ubica en el octavo puesto, el último que otorga boleto a la siguiente fase. Pero lo más importante es el contexto: llega a la última jornada dependiendo de sí mismo. Es decir, una victoria le asegurará el objetivo sin tener que mirar otros resultados.

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La diferencia, sin embargo, es mínima. Apenas un punto separa a Unión de Defensa y Justicia, que hoy ocupa el noveno lugar con 19. Esa cercanía mantiene la tensión al máximo y convierte a la fecha final en una verdadera final anticipada.

El rival será Talleres, en un partido correspondiente a la jornada pendiente que definirá todo. Allí, el equipo santafesino tendrá la oportunidad de sellar su clasificación en casa y frente a su gente. Más allá de algunos altibajos a lo largo del torneo, Unión llega con una certeza clave: está en zona de playoffs y con el destino en sus manos. Ahora, deberá dar el último paso para transformar la ilusión en realidad.

Así está Unión en la tabla de la zona A