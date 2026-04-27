Unión logró un valioso empate, pero aún no logró sellar su clasificación a los playoffs

Unión fue perdiendo en dos ocasiones y alcanzó un empate como visitante ante Vélez 2-2. Pero el punto aún no le alcanza para sellar su pase a octavos de final

Por el rival, por jugar como visitante y por la manera en la que se dio el partido, está claro que Unión logró un empate importante ante Vélez.

Y es que el Tate fue perdiendo en dos oportunidades, pero logró remontar el resultado para el definitivo 2-2, que aún no le permite clasificar a octavos de final.

Unión jugó un irregular primer tiempo

Los primeros minutos del partido mostraron a Vélez con la pelota y jugando en campo rival y Unión demasiado retrasado en el campo de juego y apostando por la contra.

En ese arranque, casi convierte el Fortín en una desinteligencia defensiva que protagonizaron los dos marcadores centrales, Mteo Del Blanco y el propio Matías Mansilla.

Sin embargo, el remate débil de Matías Pellegrini fue rechazado en la línea por Maizon Rodríguez para evitar lo que pudo ser el gol de Vélez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TNTSportsAR/status/2048882420196258059&partner=&hide_thread=false ¡SALVADA EN LA LÍNEA!



Vélez tuvo el primero ante Unión



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Pero Vélez en la segunda que tuvo no perdonó, salió rápido de contra por el sector derecho, Matías Pellegrini tocó para Diego Valdés, quien con un centro atrás habilitó a Florián Monzón y el delantero con una sutileza de taco marcó el 1-0.

Otro pésimo retroceso del elenco rojiblanco ante un rival que no perdona y por eso a los 10' de juego Unión perdía y de manera merecida por lo mal que jugaba Unión.

Cada vez que Vélez se lo proponía generaba peligro, atacando por la derecha en donde Unión ofrecía demasiadas ventajas a la hora de marcar ya que Del Blanco no hacía pie y Brahian Cuello no colaboraba en el retroceso.

Sin embargo y cuando Vélez parecía estar más cerca del segundo que Unión del primero, el Tate atacó por izquierda y llegó al empate.

Cuando se jugaban 15' Del Blanco pasó al ataque tocó para Nicolás Palavecino quien apareció por izquierda y le dio un pase preciso a Julián Palacios, para de zurda y a la carrera decretara el 1-1 con un remate de primera y esquinado.

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Palacios y el 1-1 ante Vélez



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Y a los 25' el Tate estuvo muy cerca del segundo, cuando Palacios le ganó a Gómez luego el balón derivó en Tarragona quien habilitó a Palacios y el volante dentro del área quiso definir por arriba y Montero se quedó con el balón.

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El arquero de Vélez evitó el SOMBRERITO de Palacios



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Fue una llegada clara de Unión que luego del gol mejoró y mucho, al punto tal de equilibrar el partido e incluso comenzar a jugar mejor que su rival.

Pero cuando se jugaban 41' Joaquín García cayó dentro del área, luego de que Palacios extendiera el brazo y lo alcanzará a tocar al defensor del equipo local.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TNTSportsAR/status/2048892075668549793&partner=&hide_thread=false ¡POLÉMICA EN LINIERS!



Todo Vélez pidió penal sobre Joaquín García #LPFxTNTSports



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El árbitro Sebastián Martínez dejó seguir, pero luego el VAR lo llamó para revisar la jugada y sancionó el polémico penal que a los 45' Florián Monzón cambió por gol para el 2-1.

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De penal, Monzón volvió a poner a Vélez en ventaja



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En un partido de trámite parejo y en donde lo más lógico era el empate, el árbitro terminó torciendo el resultado con la sanción de la pena máxima por una falta que no pareció sancionable con penal.

Para el inicio del segundo tiempo, Leonardo Madelón no movió el banco, apostando por los mismos 11 que habían arrancado el partido, como así también el esquema táctico.

En esos primeros minutos Unión estuvo cerca del empate en una contra que encabezó Palacios y que Palavecino finalizó con un remate de zurda que se fue desviado. Al Tate le faltaba peso dentro del área porque Tarragona estaba muy solo.

Por ello, a los 14' Madelón decidió el ingreso de Agustín Colazo en lugar de Brahian Cuello, de muy flojo partido. Aún cuando salió del campo de juego con un corte en la cabeza producto de un choque con García.

Y el ingreso de Colazo le dio resultado a Unión ya que a los 22' el Tate llegó al empate con un centro perfecto de Lautaro Vargas y el cabezazo de palomita del delantero para decretar el merecido 2-2.

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Colazo puso el 2-2 de cabeza ante Vélez #LPFxTNTSports



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Con el empate, Unión no retrocedió y siguió presionando adelante para jugar en campo rival. Pero después de los 30' Vélez comenzó a desbordarlo al Tate y a generar chances para ganarlo.

Primero fue Braian Romero quien quedó cara a cara con Mansilla y remató por encima del travesaño. Luego Pellegrini dentro del área, conectó de media vuelta y el arquero rojiblanco mandó la pelota al córner.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TNTSportsAR/status/2048909071747621150&partner=&hide_thread=false La INCREÍBLE chance que perdió Braian Romero para el 3-2 de Vélez #LPFxTNTSports



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Y segundos después, Romero bajó el balón de cabeza y Aarón Quiros remató desde el suelo para propiciar una buena tapada de Mansilla quien se quedó con el balón.

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Vélez volvió a avisar frente a Unión



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En esos minutos finales, Unión solo aguantaba el partido ya que no tenía reacción como para ir a buscar la victoria, que pudo lograrla en tiempo de descuento.

Dado que cuando se jugaba tiempo de descuento, Bruno Pittón dentro del área y de frente al arco terminó cabeceando por encima del horizontal.

Fue lo último de un partido intenso de ida y vuelta que Unión logró remontar en dos ocasiones, pero no terminó logrando el triunfo que necesitaba para sellar su clasificación a los octavos de final.

Embed - DOBLETE DE MONZÓN Y EMPATE VIBRANTE | #vélez Sarsfield 2-2 #Unión | Resumen

Síntesis

Vélez: 12-Alvaro Montero; 4-Joaquín García, 2-Emanuel Mammana, 6-Aarón Quirós, 3-Elías Gómez; 50-Tobías Andrada, 8-Lucas Robertone; 11-Matías Pellegrini, 10-Diego Valdés, 22-Manuel Lanzini; y 23-Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Unión: 21-Matías Mansilla; 25-Lautaro Vargas, 2-Maizon Rodríguez, 26-Juan Pablo Ludueña, 11-Mateo Del Blanco; 20-Julián Palacios, 24-Rafael Profini, 30-Mauro Pittón, 22-Brahian Cuello; 8-Nicolás Palavecino; y 25-Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Goles: PT 10' Florián Monzón (V), 15' Julián Palacios (U), 45' Florián Monzón (V), ST 22' Agustín Colazo (U).

Cambios: ST 14' Agustín Colazo x Cuello (U), 19' Rodrigo Aliendro x Lanzini (V), Braian Romero x Monzón (V), 30' Claudio Baeza x Valdés (V), 32' Augusto Solari x Palavecino (U), 42' Bruno Pittón x Palacios (U).

Expulsados: ST 49' Lucas Robertone (V).

Amonestados: Tarragona, Pittón, Vargas y Colazo (U), Gómez, Monzón, Robertone, Andrada y Mammana (V).

Árbitro: Sebastián Martínez.

Estadio: José Amalfitani.