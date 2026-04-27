Del Blanco, sincero en Unión: "Hicimos méritos para empatarlo y quizás llevarnos algo más"

Tras el 2-2 ante Vélez en Liniers, Mateo Del Banco destacó la mejora de Unión y valoró depender de sí mismos para clasificar. “Ahora a ganar en casa”, dijo

El punto en Liniers dejó más que un resultado para Unión : reforzó una idea y alimentó una ilusión. Tras el 2-2 ante Vélez por la fecha 16 de la Zona A del Apertura, Mateo Del Blanco analizó el partido y puso el foco en lo que viene, con el objetivo claro de meterse en los playoffs.

“El inicio del primer tiempo no fue bueno, pero por suerte logramos empatarlo y luego mejoramos”, reconoció el volante, marcando autocrítica sobre un arranque en el que el equipo no logró hacer pie. Sin embargo, valoró la reacción que permitió cambiar la cara y volver a meterse en partido.

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Ya en el complemento, el análisis fue más optimista. “El segundo tiempo hicimos méritos para empatar y llevarnos algo más”, sostuvo, en línea con la sensación de que Unión no solo se repuso, sino que terminó siendo protagonista en un duelo exigente.

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Del Blanco también reveló qué bajada hubo desde el banco en el entretiempo. “Leo (Madelón) nos pidió que seamos los mismos de siempre y que así podíamos darlo vuelta”, contó.

Esa identidad, justamente, es una de las claves del Tatengue en el torneo. “El equipo siempre fue a buscar y por eso tenemos muchos goles a favor, pero dejando espacios”, explicó, asumiendo el riesgo de un estilo ofensivo que, si bien genera situaciones, también expone en defensa.

La confianza de Mateo Del Blanco en Unión

Más allá del desarrollo del partido, el empate dejó a Unión en una posición que era uno de sus objetivos: depender de sí mismo. “Queríamos eso y por eso estamos conformes. Ahora a ganar en casa”, cerró Del Blanco, con la mira puesta en el próximo compromiso ante Talleres, decisivo para sellar la clasificación.