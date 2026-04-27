Sebastián Méndez: "Mi salida de Unión a Vélez no fue por dinero"

Sebastián Méndez reveló detalles inéditos de su salida de Unión a Vélez: "Bailamos a Independiente y vi que la gente se iba exultante, pero yo me estaba yendo"

La herida sigue abierta y cada palabra suma un nuevo capítulo a una salida que todavía duele en Santa Fe. Sebastián Méndez volvió a referirse a su polémico paso de Unión a Vélez y dejó al descubierto un proceso interno cargado de tensión, contradicciones y decisiones difíciles.

Gallego contó en el programa Sábado Vélez, que el primer contacto llegó de manera indirecta, a través de Fernando Pandolfi, quien le avisó del interés concreto de Vélez cuando aún estaba al frente de Unión. “Me dijo que Christian (Bassedas, por aquel entonces director deportivo) estaba desesperado y quería saber de mí. Le dije que me llame. Entonces nos comunicamos y me planteó qué quería hacer y… Vélez te llama una vez o dos, no mucho más”, relató.

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A partir de ahí, todo se aceleró. Méndez reconoció que atravesó días de profunda angustia, atrapado entre su profesión y el vínculo emocional con el club del que es hincha. “Después caés en la cuenta de que estás trabajando… pero ibas a pelear el descenso con el club del que sos hincha. Fueron dos o tres días en los que estaba desesperado. Estuve muy mal”, confesó.

Méndez y su salida de Unión para irse a Vélez

Uno de los momentos más fuertes que reveló fue el partido ante Independiente, en el que Unión se impuso 3-0 en Santa Fe. Méndez ya tenía tomada la decisión, pero aún no lo había hecho público. “Yo sabía que me iba a Vélez. Encima le pegamos un baile terrible y veía cómo la gente se iba exultante y cantando. Sobre todo, porque hacía rato que Unión no estaba así y yo me estaba yendo”, recordó, dejando en evidencia la contradicción emocional de ese momento.

Sebastián Méndez.jpg "Fue duro no decir al plantel de Unión que me iba a Vélez", dijo. @clubaunion

Pero si hubo una situación que lo marcó especialmente fue la charla con el plantel. “Lo más doloroso fue al otro día hablar con los jugadores para decirles que me iba, pero sin contarles que era a Vélez, porque no estaba cerrado. No pude decirles”, explicó, reflejando la incomodidad de una despedida a medias.

En medio de las críticas que aún persisten, Méndez también buscó despejar una de las sospechas más instaladas: el dinero. “Quiero aclarar que no fue por plata. Cuando me comunico con la gente de Vélez no hablo de dinero, sino de agarrar el equipo y tratar de salvarlo. Una vez que asumí se firmó el contrato. Trabajo por dinero como todos, pero la decisión no fue económica”, aseguró.

Sebastián Méndez contó como fue su polémica salida de Unión