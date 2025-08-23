Uno Santa Fe | Judiciales | perro

Una mujer fue absuelta por matar a un perro que atentó contra su familia

“No hubo otra intención más que neutralizar el ataque”, dijo la Fiscalía en el informe que archivó la causa. La imputada denunció hostigamiento y difamación

23 de agosto 2025 · 12:27hs
Floid

Floid, el perro asesinado en San Lorenzo

La Justicia de la ciudad santafesina de San Lorenzo resolvió que Silvana L. había actuado en defensa propia al matar a un perro bull terrier, que, según la mujer, estaba amenazando a sus nietos y mascotas. El hecho se produjo a mediados de julio y atravesó a la opinión pública de toda la ciudad.

La Fiscalía de San Lorenzo decidió así archivar la causa, justificándose en las cámaras de seguridad que muestran cómo el perro Floid se metió en la casa de la mujer y atacó a otro can.

Cómo se produjo la muerte del perro

En las imágenes que analizó la justicia se observa como Silvana intentó sin suerte separar a los perros. Entonces, tomó un cuchillo y apuñaló 14 veces al bull terrier, provocándole la muerte. “No hubo otra intención más que neutralizar el ataque”, detalló el informe de Fiscalía, que señala en el lugar del hecho a dos familiares de la imputada, que finalmente fue absuelta.

Según el testimonio de Silvana ante la Fiscalía, la mujer se encontraba con dos nietos y Floid “ya había atacado varias veces en el barrio y yo había pedido que lo saquen, pero se me rieron en la cara”.

Luego del hecho, Silvana aseguró que fue hostigada por los dueños del animal: “Nos difamaron, salieron a dar notas mintiendo, publicaron mi nombre y el de mi familia. Recibimos amenazas y hasta hicieron pintadas y destrozos en el frente de mi casa. Todo eso ya está en la Justicia, con causas penales y civiles”.

El hecho ocurrió el 15 de julio en calle Franciscanos al 3200 de San Lorenzo. El caso repercutió en los medios de la región por el sangriento desenlace y la indignación de David, dueño del can asesinado: “Sacó una cuchilla y lo empezó a atacar. Ella no tiene ninguna mordida. Lo mató por las dudas. La policía le preguntó y dijo eso, que fue por su seguridad que lo mató”, había relatado.

