Siete años de prisión para un hombre por robar una moto y disparar contra la policía

Se trata de Lautaro José Godoy, de 19 años, condenado tras admitir su responsabilidad en el robo y los disparos contra personal policial. La resolución se dio en un juicio abreviado en Santa Fe.

22 de agosto 2025 · 18:30hs
Un joven de 19 años, identificado como Lautaro José Godoy, fue condenado a siete años de prisión por el robo de una moto con arma de fuego en la ciudad de Santa Fe, así como por disparar contra personal policial durante la fuga.

La sentencia fue dictada por la jueza María Celeste Minniti en el marco de un juicio abreviado llevado a cabo en los tribunales de la capital provincial. El fiscal Ignacio Orio, quien investigó los hechos, señaló que “Godoy admitió la autoría de los ilícitos y aceptó la pena que propusimos desde el MPA”.

El robo ocurrió el jueves 11 de abril del año pasado, alrededor de las 19:45, en avenida Facundo Zuviría y Azcuénaga. Según el fiscal, la víctima circulaba en una moto cuando otra motocicleta, en la que Godoy iba como acompañante, le cerró el paso, provocando que el hombre cayera al suelo.

Godoy le apuntó con una pistola semiautomática calibre 22 y lo amenazó de muerte para exigirle la moto”, detalló Orio. Como resultado, ambos se llevaron el vehículo y huyeron del lugar.

Durante la fuga, se produjo una persecución policial que culminó cerca de las 22:30 en Ayacucho y Cafferata. El joven, mientras iba como acompañante, disparó contra los uniformados. En el Quinto Pasaje, la moto colisionó con un poste de alumbrado y cayeron al suelo; Godoy intentó escapar, pero fue detenido en un descampado.

Godoy reconoció su responsabilidad por los delitos de: Robo calificado (por el uso de arma de fuego), portación ilegítima de arma de fuego de uso civil, abuso de arma de fuego calificado, atentado a la autoridad calificado

Tanto él como sus abogados aceptaron los términos del procedimiento abreviado, y la víctima fue informada sobre la resolución, manifestando su conformidad.

