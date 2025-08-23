Mirá cómo viene Colón con el arbitraje de Bruno Amiconi

Bruno Amiconi, al igual que en la primera rueda, será el juez del cotejo entre Colón y Chacarita. El repaso de los números que trae con el Sabalero

El árbitro principal del cotejo entre Colón y Chacarita será Bruno Amiconi, quien estará acompañado por Damián Espinoza y Matías Balmaceda, siendo el cuarto árbitro Diego Novelli en el Brigadier López.

Amiconi dirigió en tres ocasiones al conjunto santafesino, con una victoria y dos derrotas. La primera vez fue el 18 de febrero de este año, en el 2-1 ante Nueva Chicago en Santa Fe, mientras que las derrotas fueron justamente ante el Funebrero, 3-2 en San Martín, el 20 de abril, y el 8 de junio, en el Nuevo Francisco Urbano, ante Deportivo Morón por 1-0.

A Chacarita, en tanto, lo dirigió en cinco ocasiones, lapso donde ganó dos partidos y empató tres (está invicto con este juez).

La primera vez fue el 14 de abril del año pasado, en la goleada 3-0 como visitante ante Guillermo Brown, en tanto que la última fue el 25 de mayo, en el empate como visitante 0-0 ante Gimnasia de Mendoza, equipo que por aquel entonces dirigía precisamente Medrán.