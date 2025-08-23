El árbitro principal del cotejo entre Colón y Chacarita será Bruno Amiconi, quien estará acompañado por Damián Espinoza y Matías Balmaceda, siendo el cuarto árbitro Diego Novelli en el Brigadier López.
Mirá cómo viene Colón con el arbitraje de Bruno Amiconi
Bruno Amiconi, al igual que en la primera rueda, será el juez del cotejo entre Colón y Chacarita. El repaso de los números que trae con el Sabalero
Por Ovación
Amiconi dirigió en tres ocasiones al conjunto santafesino, con una victoria y dos derrotas. La primera vez fue el 18 de febrero de este año, en el 2-1 ante Nueva Chicago en Santa Fe, mientras que las derrotas fueron justamente ante el Funebrero, 3-2 en San Martín, el 20 de abril, y el 8 de junio, en el Nuevo Francisco Urbano, ante Deportivo Morón por 1-0.
LEER MÁS: Así está el historial entre Colón y Chacarita Juniors
A Chacarita, en tanto, lo dirigió en cinco ocasiones, lapso donde ganó dos partidos y empató tres (está invicto con este juez).
La primera vez fue el 14 de abril del año pasado, en la goleada 3-0 como visitante ante Guillermo Brown, en tanto que la última fue el 25 de mayo, en el empate como visitante 0-0 ante Gimnasia de Mendoza, equipo que por aquel entonces dirigía precisamente Medrán.