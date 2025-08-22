Uno Santa Fe | Judiciales | Diego

Encontraron a Diego Spagnuolo, exdirector de Discapacidad: secuestraron su celular, pero no lo arrestaron

El exfuncionario, señalado en audios por presuntos pedidos de coimas a laboratorios, fue encontrado dentro de un auto en Pilar. La Justicia investiga una trama de sobornos en la compra de medicamentos que salpica a la ANDIS y a empresarios del sector.

22 de agosto 2025 · 17:25hs
El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, fue ubicado por la Policía en una vivienda de la localidad de Pilar, tras una denuncia que daba cuenta acerca de su paradero. Allí se incautó su teléfono celular, aunque no quedó detenido.

Además del móvil, los efectivos se llevaron una computadora y documentación. Al momento de ser aprehendido estaba arriba del auto circulando por el predio.

Spagnuolo, que se había mudado recientemente a Pilar, se encontraba dentro de un vehículo al momento de ser hallado. Por orden del fiscal Franco Picardi y del juez Sebastián Casanello, su celular fue secuestrado para ser peritado.

En la madrugada, el juez dispuso 14 allanamientos vinculados a la causa que investiga presuntos pedidos de coimas a laboratorios para la compra de medicamentos, tras la filtración de audios en los que Spagnuolo menciona a Karina Milei, a Hernán “Lule” Menem y al propio presidente.

Los operativos se realizaron en la sede de la ANDIS, en la Droguería Suizo Argentina y en los domicilios de Spagnuolo, de Daniel Garbinelli —director de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, también señalado en los audios— y de los empresarios Emmanuel y Jonathan Kovalivker.

Según precisó Noticias Argentinas, el allanamiento en la propiedad de Spagnuolo en el barrio La Isla de Nordelta resultó en el secuestro de 266 mil dólares, 7 millones de pesos, un teléfono celular y el pasaporte del exfuncionario, investigado por el escándalo de los audios de presuntas coimas.

