Tras la separación de Los Palmeras, la nieta de Marcos Camino tomó partido: "Soy team Cacho"

La nieta de Marcos Camino salió a bancar a Cacho Deicas en el conflicto de Los Palmeras

Los Palmeras y Cacho Deicas se encuentran en el centro de la escena musical desde hace tiempo . Tras su separación , en el último mes el grupo santafesino tocó por primera vez sin Cacho como voz principal. El cantante, por su parte, volvió a los escenarios acompañado de otro conjunto musical.

Cada uno de los involucrados tiene su propia versión de lo sucedido. Marcos Camino sostiene que nadie fue echado de la banda mientras que Cacho Deicas asegura que su decisión de alejarse luego de un ACV estaba vinculada a su seguridad dentro del conjunto tropical. El cantante alegó que desde la producción del grupo le hicieron llegar una serie de condiciones para reincorporarse, las cuales “iban en contra del proceso de recuperación” que está atravesando, así como también “de su libertad para utilizar las redes sociales”. Ante la negativa a aceptar esos requisitos, Cacho recibió una carta documento firmada por Marcos Camino donde se formalizaba un pedido de disolución del vínculo laboral.

Aunque ambos están tomando caminos distintos y lejos de volver a reunirse, poco a poco comienzan a aparecer distintas voces cercanas a los involucrados que aportan su punto de vista y relatan su versión de los hechos. En este sentido, en las últimas horas, la nieta de Marcos Camino brindó una entrevista en la que, sorpresivamente, se mostró del lado de Cacho Deicas, dejando a Camino en una posición complicada respecto a su rol como abuelo.

Qué dijo la nieta de Marcos Camino

Constanza Camino, la nieta del acordeonista, fue entrevistada por Juan Etchegoyen en un vivo de Instagram de Radio Mitre. Durante la conversación, el periodista le preguntó si efectivamente era nieta de Marcos Camino.

“Yo no tengo relación con él”, comenzó contundente, refiriéndose a su vínculo con el líder de la banda cumbiera. “Soy team Cacho, como santafesina. Acá en Santa Fe nos preocupó mucho lo que pasó”, refiriéndose al ACV que atravesó el cantante.

Luego reveló que tampoco su madre tiene contacto con Camino: “Lo que tiene mi mamá es de ella y no tiene que ver con «ser hija de», porque ella tampoco tiene relación con él”.

En ese momento, el periodista le preguntó sobre su preferencia por Cacho siendo nieta de Camino. “No me quiero hacer la distinta, pero no miro tele. A lo único que le presté atención fue a la preocupación por la salud de Cacho”, remarcó la joven.

La relación de Marcos Camino y su nieta

Etchegoyen también le consultó si, en caso de que Marcos Camino quisiera volver a construir una relación con ella, accedería. “Le agradezco, pero no. Ya estoy grande, tengo otras preocupaciones. No me interesa”, respondió.

Respecto a cómo es Marcos, Constanza comentó: “Lo único que sé de él es que era un tipo muy gracioso, pero la verdad no sé mucho. A mí no me interesa tanto hablar de él. La nada misma”.

“Tuve a mi otro abuelo amoroso, cuidador y cariñoso”, relató. “Lo he cruzado y no ha existido ni saludo ni nada. Estábamos grabando una publicidad y tocaban Los Palmeras, ellos hacían la música y nos cruzamos, y él como si nada”, dijo contundente Constanza.

