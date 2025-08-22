Imputaron por amenazas y violencia de género al traumatólogo que había denunciado a su expareja en enero

El hombre transita el proceso en libertad, luego de que la fiscal acepte retirar un pedido de detención que habían realizo en su contra. Ambos se denunciaron mutuamente en más de 25 ocasiones.

El traumatólogo santafesino que en enero de este año había denunciado a su expareja por violencia , Sebastián Grin , fue imputado este viernes por amenazas y lesiones dolosas agravadas por violencia de género contra la mujer. Ocurre que ambos se habían denunciado mutuamente en más de 25 ocasiones cada uno por distintos hechos.

El último de ellos fue una presunta amenaza del hombre hacía su expareja, que había generado que la fiscal del caso, Milagros Parodi, realice un pedido de detención para el doctor, que este viernes fue retirado.

En diálogo con Sol Play, el abogado del médico, Andrés Barceló, explicó que la fiscal “levantó la orden de detención”. Además detalló: “La denuncia había sido por un mensaje parcializado, ‘te voy a quemar toda forra’. Lo que hice fue acompañarle la comunicación completa de ese día, 13 de agosto, donde quedó más que claro que en la conversación esa frase no tenía que ver con una amenaza sino con otra cuestión”.

De esta manera, el hombre atraviesa la imputación en libertad, a la espera de una audiencia de medidas alternativas, en las que el letrado adelantó que buscará consensuar “medidas restrictivas para ambas partes, bien duras como para ayudarlos a poder superar esta relación tan violenta”. Además, detalló que su cliente no declaró esta jornada, pero entregó su celular y claves para que sean peritadas.

Imputación del traumatólogo

Paralelamente a este caso que tiene como imputado al masculino, sobre su expareja pesan otras 25 denuncias por violencia y otros hechos, que están bajo la órbita del fiscal Ignacio Suasnabar. En ese sentido, Barceló señaló a este medio que prepara una propuesta inédita, que se basa en “juntar” todas las denuncias de ambas partes y finalizar todos los casos, con una suspensión del juicio a prueba. “Para eso tendrían que ponerse de acuerdo los fiscales, el fiscal regional y el juez”, señaló el letrado.

En definitiva, apunta a lograr “medidas muy concretas y duras para ambas partes, que una vez que se terminen de cumplimentar ambos queden totalmente exentos de cualquier tipo de antecedentes o de causa penal en trámite”.