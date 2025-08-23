Uno Santa Fe | Santa Fe | Dictamen

Con 105 dictámenes en una semana empieza a escribirse la nueva Carta Magna de Santa Fe

Cinco comisiones tuvieron un intenso trabajo esta semana y dieron el visto bueno para que los proyectos sean tratados por la comisión redactora

23 de agosto 2025 · 15:13hs
La nueva Constitución de Santa Fe se debate en la Legislatura provincial

La nueva Constitución de Santa Fe se debate en la Legislatura provincial

Las cinco comisiones de la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe realizaron 105 dictámenes en la última semana, 36 de ellos por mayoría. En cada uno participaron, además de los convencionales, especialistas temáticos que hicieron aportes técnicos y académicos. El lunes comienzan a tratarse en la Comisión Redactora.

Intensa semana en las comisiones de la Convención para la reforma de la Carta Magna de la provincia. En tan sólo cinco días se lograron 105 dictámenes, 36 de ellos por mayoría, siendo que al resto se llegó por el intercambio de opiniones y posturas de las fuerzas políticas y los constituyentes que la representan.

Cada dictamen fue el resultado de consenso, diálogo y un intercambio fluido, y aunque hubo momentos de tensión, en cada comisión se intentó encontrar un punto de encuentro. Los dictámenes pueden descargarse en este enlace.

Camino a la nueva Constitución

A lo largo de la labor, cada comisión convocó y entrevistó a especialistas en las temáticas correspondientes, para encontrar aportes técnicos y académicos a cada iniciativa. Asimismo, se desarrollaron audiencias públicas en distintos puntos de la provincia, instancias que otorgaron voz y participación tanto a instituciones como a la ciudadanía en general.

De esta manera, la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías; la Comisión de Funcionamiento del Estado; la Comisión de Poder Judicial y otros Órganos Constitucionales; la Comisión de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo; y la Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial avanzaron en el proceso de la reforma de la Constitución provincial.

El siguiente paso será para la Comisión Redactora, que analizará los dictámenes y el lunes comenzará a sesionar para definir los textos que quedarán plasmados en la nueva Constitución santafesina.

• LEER MÁS: La Convención reformadora dictaminó que Santa Fe no tendrá religión oficial

Dictamen Santa Fe Carta Magna
