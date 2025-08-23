Valentín Perrone largará segundo en el GP de Hungría

Uno Santa Fe | Ovación | Valentín Perrone

23 de agosto 2025 · 12:32hs
El piloto argentino de Moto 3, Valentín Perrone, redondeó una muy buena clasificación y largará en el segundo puesto en la carrera de este domingo del Gran Premio de Hungría.

Perrone, que corre para el equipo KTM, registró un tiempo de 1:46,120 para terminar a solo 60 milésimas del español Máximo Quiles, también de KTM, que comenzará desde la pole position.

De esta manera, Perrone volvió a protagonizar una gran actuación en una clasificación, ya que en el GP de Austria que fue el fin de semana pasado había conseguido la pole position, pero en la carrera sufrió un toque con Quiles a dos vueltas del final y terminó séptimo.

Luego de un complicado arranque en la categoría, donde debió retirarse en las primeras tres carreras, Perrone encontró una gran regularidad ya que sumó puntos en las últimas 10 fechas, obteniendo incluso un podio en el GP de Países Bajos.

Estos buenos resultados le permitieron a Perrone acomodarse muy bien en el campeonato de Moto 3, donde se encuentra en la duodécima posición con 72.

Marc Márquez sigue con el ritmo aplastante en las carreras sprint

El piloto español Marc Márquez (Ducati) se quedó con el triunfo en la carrera sprint en el GP de Hungría de MotoGP.

El podio lo completaron los italianos Fabio di Giannantonio y Franco Morbidelli, ambos de Ducati. Los otros pilotos que sumaron puntos fueron Luca Marini, Fermín Aldeguer, Joan Mir, Marco Bezzecchi, Alex Márquez y Jorge Martín.

Márquez, que va en busca de su noveno título mundial, dominó de principio a fin para ganar su decimotercera carrera sprint en lo que va del año sobre 14 disputadas. La restante quedó en manos de su hermano Alex.

Con este triunfo, Marc Márquez alcanzó los 430 puntos y le sacó 152 a su hermano Alex, que solo sumó dos unidades por terminar octavo.

La carrera principal del GP de Hungría, que se corre en el Balaton Park Circuit, será este domingo a las 9 de la mañana.

Valentín Perrone Hungría
