Las farmacias se suman a la lucha contra la violencia de género

El Gobierno de Santa Fe y los Colegios de Farmacéuticos de la primera y segunda circunscripción de la provincia firmaron el convenio del programa “Farmacias Violetas” que brinda a farmacéuticos protocolos y herramientas para asistir en casos de violencia de género.

“Este contexto particular que estamos atravesando, también requirió tomar todas las medidas necesarias para garantizar que las personas que atraviesen situaciones de violencia de género puedan acceder a los mecanismos de protección que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar. En este sentido, es primordial activar alianzas con la sociedad en general y con sus diferentes organizaciones para tejer redes con las mujeres y diversidades que puedan estar atravesando momentos difíciles, por lo cual llevamos adelante esta iniciativa”, sostuvo la secretaria de Estado de Igualdad y Género, Celia Arena. “Es por esto que celebramos que estos dos colegios profesionales, que nuclean a farmacéuticos y farmacéuticas de toda la provincia, sean parte de esta iniciativa”, agregó.

farmacias violencia de genero.jpg La secretaria de Estado de Igualdad y Género, Celia Arena. Prensa Gobierno Santa Fe

“Las farmacias están cerca de la gente no solo en lo territorial sino también en lo afectivo” sostuvo Adriana Cuello, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la primera Circunscripción al referirse a la importancia de la participación de los profesionales farmacéuticos en la iniciativa.

“Desde el Colegio colaboramos y deseamos seguir colaborando activamente de la difusión y protección de los derechos de las mujeres, repudiando toda forma de violencia sea física, emocional, económica o de algún otro tipo”, sostuvo por su parte Leonardo Jurado, del Colegio de Farmacéuticos de la segunda circunscripción.

A partir de este acuerdo la Secretaría de Estado de Igualdad y Género brindó a los Colegios Farmacéuticos un protocolo interno de actuación, al cual profesionales de toda la provincia podrán adherir voluntariamente. Estos protocolos contienen herramientas que servirán de guía de actuación en caso de observar personas en situaciones de violencia por cuestiones de género.

“Dotar a las farmacias de la provincia de estas herramientas, no solo en este marco si no en general, es un paso adelante para que mujeres y diversidades que quizás no pueden llegar a pedir ayuda por los canales formales, puedan hacerlo de esta manera y con la contención de un profesional que muchas veces es cercano porque es de su propio barrio”, agregó.

De acuerdo al convenio, las farmacias que se suman a la iniciativa serán un lugar seguro para aquellas personas que estén atravesando una situación de violencia por motivos de género ya que el profesional podrá activar un protocolo de actuación de acuerdo al caso.