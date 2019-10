Lavallén: "Llegamos en un escenario ideal al Clásico"

Pablo Lavallén dio vuelta su relación con la gente en el mes de septiembre, el más importante en la historia de Colón. Es que su equipo cambió radicalmente a lo que fue el arranque de la temporada, y consiguió meterse en la final de la Copa Sudamericana, en los cuartos de final de la Copa Argentina y sumar puntos muy importantes para mantener la categoría.

Por eso el DT no pudo ocultar su satisfacción luego del gran triunfo ante Argentinos en el Brigadier López, y en conferencia de prensa comenzó diciendo: "La dificultad que proponía Argentinos la conocíamos porque jugamos dos veces por la Copa. Es un equipo muy físico, muy táctico, que presiona mucho e intenta ahogarte. Era un partido muy importante porque tenemos que salir de la zona del descenso, y tenemos que aprovechar las ocasiones que tenemos de local. Teníamos que jugar ante un equipo que llegaba invicto y nosotros con un viaje, donde los jugadores no descansaron y no durmieron bien, tuvimos pocas horas para preparar el partido. Teníamos que consultar a los jugadores cómo estaban ya que teníamos que enfocarnos en lo que viene que es el Clásico, y primero teníamos que pensar en Argentinos. Y una lesión no solo te podía marginar del partido ante Unión sino de la final de la Sudamericana. Aliendro arrastraba un golpe por una paralítica y Vigo tenía una molestia de una lesión vieja.

"Pero el equipo mostró personalidad. Argentinos tuvo la pelota donde queríamos que la tenga para no hacer tanto desgaste. Es nuestro partido 16 en la temporada, contra el número 10 de ellos. Jugador que entra, jugador que responde. Estamos muy contentos, continuando un proceso que arrancó con dificultades y que de a poco se ven los resultados, aún en situaciones que no son favorables como es con un trajín de partidos. Lo sacamos adelante, por lo que es más que positivo. Ante Lanús casi lo pudimos empatar, y nosotros estamos más que felices con el rendimiento de los jugadores. Ahora se viene un partido muy importante (ante Unión)", agregó el entrenador sabalero.

En cuanto a cómo llegó el equipo a este partido y por la jugada del gol, contó: "El equipo estaba al límite para este partido, hicieron un gran esfuerzo y encima hizo un calor impresionante. Los jugadores saben las jugadas que tenemos, tuvimos otra donde Guille (Ortiz) estuvo a punto de empujarla".

"El equipo está muy bien de la cabeza, los resultados hace que el cansancio no sea tan pesado como en otros momentos. Cuando llegamos encontramos a un plantel muy golpeado desde lo anímico, físicamente no estaba en su mejor momento. Hoy tenemos a un equipo totalmente comprometido y solidario, hoy somos un equipo. Entre quien entre el equipo se brinda, y muestra señales que hay algo que quiere salir, que quizás no aparecía en otros momentos. Estoy feliz porque ellos están bien. A los jugadores les dije antes de salir a la cancha que el prestigio es algo que no se compra en ningún lado, se compra en la cancha. Y vienen de ganarse un prestigio chiquito y hay que aspirar a tener una historia grande en el fútbol, y hay que defenderlo a cómo dé lugar. Eso necesita esfuerzo y solidaridad, por eso hay que sentirse parte de un equipo", agregó en otra parte de la charla.

Cuando se lo consultó por el reconocimiento que tuvo de los hinchas, afirmó: "Le agradezco a la gente el apoyo, nosotros trabajamos no para que la gente nos aplauda, sino para darle herramientas a los jugadores, que saben cómo es nuestro trabajo. Tenemos un gran clima en el día a día, soy el mismo, no cambié. Quizás tengamos otra nueva tormenta y la podamos revertir de nuevo, mi trabajo no va cambiar. Este equipo tiene más que ofrecer, sobre todo desde lo futbolístico, pero de lo actitudinal están muy bien".

Sobre el rendimiento de la dupla central, destacó: "Lo de los centrales es parte del proceso, Emanuel (Olivera) estaba muy considerado cuando llegamos, tenía condiciones. Hay cosas por mejorar, pero no tiene problemas en tirarse de cabeza. A Guillermo (Ortiz) lo vimos antes de que llegáramos a Colón que venía de hacer una gran dupla con (Germán) Conti, cuando vinimos no estaba en su mejor nivel. Hoy se convirtieron en dos valuartes del equipo".

En la parte final se le preguntó si es la situación ideal del equipo para el Clásico en cancha de Unión, y respondió: "Si uno se hubiese planteado un escenario ideal para llegar al partido ante Unión era este, estar en la final de la Sudamericana, en los cuartos de final de la Copa Argentina y de ganar en la Superliga. Llegamos de ganar, ellos también vienen de ganar ante Aldosivi. Será nuestro primer clásico y trataremos de ganarlo para seguir sumando, ya que nos pusimos un objetivo en la Superliga. A la Copa Argentina también la pelearemos hasta el final".