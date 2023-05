Macri apoyó a la Corte tras la suspensión de comicios en provincias: "Le pone un límite al abuso de poder"

Ayer, la Corte Suprema suspendió las elecciones previstas para este domingo en San Juan y Tucumán, con sendas cautelares a recursos presentados por fuerzas de la oposición en ambas provincias, que señalaron que existe la posibilidad de que las candidaturas del exjefe de Gabinete nacional Juan Manzur a vicegobernador de Tucumán y del actual mandatario Sergio Uñac a la reelección en San Juan no respeten la alternancia reglamentada en las Constituciones provinciales.

Embed

En el texto, el expresidente aprovechó para desdecirse de unas declaraciones que realizó un día antes del fallo y un día después de las elecciones de Jujuy, Misiones y La Rioja, cuando afirmó que estos comicios fueron "poco representativos" por estar manejadas desde "hace muchos años por sistemas feudales".

"Entre esas provincias por supuesto que no incluyo a Jujuy, donde existe la alternancia política y su gobernador, como vimos en las elecciones del otro día, no intentó eternizarse en el poder", aclaró Macri luego de que el propio gobernador jujeño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) Gerardo Morales haya pedido que se retracte.

En otro pasaje de su texto, Macri comparó al máximo tribunal con un árbitro de fútbol, al afirmar que "aplica las reglas del partido que jugamos todos los días".

"Sin la autoridad del árbitro nos quedamos sin reglas en el fútbol, no se puede jugar. Sin la independencia y la legitimidad de la Corte Suprema, nos quedamos sin reglas en la política y en nuestra convivencia, y tampoco se puede jugar", aseguró. Y agregó sobre la metáfora: "Podemos estar en desacuerdo con sus fallos, como podemos dudar de si una mano fue penal o no".

Macri también apuntó a la reacción del Gobierno por "no tolerar" que "un poder del Estado" decida "poner límites". "Como siempre, una de las cuestiones más deprimentes de estos episodios es la reacción del gobierno y, en especial, del Presidente Fernández. No toleran aunque su trabajo constitucional sea precisamente ése. No sólo critican el fallo: critican la misma legitimidad de la Corte para decidir", agregó.