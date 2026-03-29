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El historial entre Colón y Patronato que marca una paridad total

Colón y Patronato se verán las caras este domingo desde las 16 en el Presbítero Grella. El historial entre el Sabalero y el Patrón es absolutamente parejo

Ovación

Por Ovación

29 de marzo 2026 · 10:41hs
La última vez que Colón y Patronato se enfrentaron

La última vez que Colón y Patronato se enfrentaron, fue en 2024 y el Patrón se impuso 1-0 como local.

Colón visitará este domingo desde las 16 a Patronato por la 7° fecha del Torneo de la Primera Nacional, en la jornada de los clásicos interzonales. El cotejo contará con el arbitraje de Daniel Zamora.

El historial entre ambos equipos

Las estadísticas indican que Colón y Patronato se enfrentaron en apenas 11 ocasiones, con cuatro victorias para el Sabalero, cuatro para el Patrón y tres empates.

La última vez que se vieron las caras fue en julio de 2024, cuando en el estadio Presbítero Grella y por la 23° fecha, Patronato venció a Colón 1-0 con gol de Diego Martínez.

Por su parte, la última victoria del Sabalero ante el Patrón fue por la 4° jornada del mismo torneo, cuando en el Brigadier López se impuso por 4-0 con goles de Ignacio Lago, Alexis Sabella, Axel Rodríguez y Nicolás Leguizamón.

Colón Patronato historial
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