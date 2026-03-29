El historial entre Colón y Patronato que marca una paridad total

Colón y Patronato se verán las caras este domingo desde las 16 en el Presbítero Grella. El historial entre el Sabalero y el Patrón es absolutamente parejo

La última vez que Colón y Patronato se enfrentaron, fue en 2024 y el Patrón se impuso 1-0 como local.

Colón visitará este domingo desde las 16 a Patronato por la 7° fecha del Torneo de la Primera Nacional, en la jornada de los clásicos interzonales. El cotejo contará con el arbitraje de Daniel Zamora.

Las estadísticas indican que Colón y Patronato se enfrentaron en apenas 11 ocasiones, con cuatro victorias para el Sabalero, cuatro para el Patrón y tres empates.

La última vez que se vieron las caras fue en julio de 2024, cuando en el estadio Presbítero Grella y por la 23° fecha, Patronato venció a Colón 1-0 con gol de Diego Martínez.

Por su parte, la última victoria del Sabalero ante el Patrón fue por la 4° jornada del mismo torneo, cuando en el Brigadier López se impuso por 4-0 con goles de Ignacio Lago, Alexis Sabella, Axel Rodríguez y Nicolás Leguizamón.