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Unión pierde a un delantero para el debut en la Copa Argentina

En las últimas horas, se confirmó la baja de un futbolista del plantel de Unión, para el duelo de Copa Argentina ante Agropecuario

Ovación

Por Ovación

29 de marzo 2026 · 11:22hs
Diego Díaz se pierde el partido entre Unión y Agropecuario.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Diego Díaz se pierde el partido entre Unión y Agropecuario.

Este domingo, el plantel de Unión llevó adelante el último ensayo previo a lo que será el debut en Copa Argentina, frente a Agropecuario, que se disputará este lunes desde las 21.15 en el Coloso Marcelo Bielsa.

Diego Armando Díaz se pierde el debut en Copa Argentina

Y si bien se presume que Leonardo Madelón meterá mano en el equipo, apostando por al menos entre tres y cuatro cambios, la realidad indica que el DT no podrá contar con un delantero.

El nombre en cuestión es el de Diego Armando Díaz, el delantero padece una sobrecarga en el isquiotibial y por ese motivo quedó descartado para el compromiso ante Agropecuario.

LEER MÁS: Comenzó la venta de entradas de Unión para el debut en la Copa Argentina

Incluso se menciona que el jugador se habría hecho estudios para determinar si sufrió alguna lesión muscular. Si bien Díaz no venía teniendo continuidad, está claro que se trata de una alternativa en ataque.

De esta manera, pensando en los convocados para el partido de Copa Argentina, la única baja que tendrá el plantel será la de Díaz, ya que no hay otros futbolistas lesionados o suspendidos.

Unión delantero Copa Argentina
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