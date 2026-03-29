Tres punteros tiene el Torneo Apertura Polaca Burtovoy de Liga Santafesina

Sportivo Guadalupe, Independiente y Colón de Santa Fe comparten la punta del Torneo Apertura de Primera A tras vencer a La Perla del Oeste, Gimnasia en Ciudadela y Ciclón Norte de Cayastá respectivamente

Sportivo Guadalupe es uno de los punteros del Torneo Apertura de Primera A liguista.

Este sábado se jugó gran parte de la segunda jornada del Torneo Apertura José Luis Burtovoy de la Primera División liguista, fecha que había comenzado el miércoles con victoria del Lagunero, que continuó anoche con el triunfo del Matador y que culminará el miércoles en Santo Tomé cuando el Tiburón reciba al Conquistador. Colón, Independiente y Guadalupe que dio vuelta un partidazo en Recreo sacaron seis sobre seis.

Deportivo Santa Rosa 0 – Sanjustino 1 (Matías Benegas)

La Perla del Oeste 1 (Leandro Mayenfisch) – Sportivo Guadalupe 3 (Agustín Palombarini y Jonatan Blanco x2)

Gimnasia y Esgrima 0 – Independiente 1 (Exequiel Panizza e/c)

Ateneo Inmaculada 2 (Bautista De La Peña y Juan Chiaraviglio) – Deportivo Nobleza 0

La Salle Jobson 2 (Julián Guerino x2) – Cosmos 1 (Guillermo Gozalvez)

Academia AC 4 (Tomás García x2, Tomás Di Pietro y Leonardo Rojas) – Newell’s Old Boys 1 (Santiago Enriquez)

Colón 1 (Abel Galbán) – Ciclón Norte 0

Unión 0 – Las Flores II 0

Nacional 3 (Nicolás Díaz, Santiago Pacheco y Leonardo Fernández) – Universidad 1 (Santiago Puebla)

image Independiente de Santo Tomé derrotó al Pistolero en Ciudadela y también es puntero. foto gentileza Fútbol de Santa Fe.

Miércoles 1 de abril

21.00 Primera

Náutico El Quillá – Colón de San Justo, en el estadio Mauricio Martínez de Santo Tomé

Árbitro: Juan Bonnín

Posiciones del Torneo y próxima fecha

-Posiciones: Independiente, Sportivo Guadalupe y Colón 6; Nacional, Ateneo, Las Flores II 4; Universidad, El Quillá, Academia Cabrera, Colón de San Justo, La Perla, Ciclón Racing, Sanjustino, Juventud Unida, La Salle Jobson 3; Nobleza y Newell´s 1; Ciclón Norte, Cosmos, Gimnasia y Esgrima y Deportivo Santa Rosa 0.

-Próxima fecha: Universidad con El Quillá, Las Flores con Santa Rosa, Ciclón Racing con Gimnasia, Sanjustino con Juventud Unida, Colón de San Justo con Colón, La Salle con Nacional, Newells con Nobleza, Ciclón Norte con Ateneo, Sportivo Guadalupe con Academia Cabrera, Independiente con La Perla y Cosmos con Unión.