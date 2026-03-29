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Antonelli se quedó con el GP de Japón, Colapinto volvió a quedar lejos y crecen las dudas

El Safety Car perjudicó a Franco Colapinto, quien no pudo con Carlos Sainz y culminó 16 en el GP de Japón de F1

29 de marzo 2026 · 08:47hs
Antonelli se quedó con el GP de Japón, Colapinto volvió a quedar lejos y crecen las dudas

El paso de la Fórmula 1 por Japón dejó una carrera más estratégica que vibrante, con escasas maniobras en pista y un desarrollo condicionado por factores externos. En ese contexto, Franco Colapinto tuvo un domingo cuesta arriba: llegó a ubicarse en el puesto 13, pero el ingreso del Safety Car tras el fuerte accidente de Oliver Bearman complicó su plan.

Sin ritmo para atacar y sin chances de superar a Carlos Sainz, el argentino cruzó la meta en el puesto 16 y se fue de Japón sin unidades. Distinta fue la cara de Alpine, que encontró un motivo importante para sonreír. Pierre Gasly firmó una actuación sólida, resistiendo durante buena parte de la carrera la presión de un peso pesado como Max Verstappen. El francés terminó séptimo y aportó puntos clave que le permiten a la escudería seguir firme en la pelea del campeonato de constructores.

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Con ese resultado, el equipo francés alcanzó las 16 unidades y se posiciona quinto en la tabla, consolidándose como uno de los protagonistas del pelotón intermedio, por detrás de las principales potencias.

En lo más alto, la historia tuvo un nombre propio: Kimi Antonelli. El joven italiano, de apenas 19 años, volvió a demostrar su enorme potencial. Pese a un inicio complicado, logró recuperar el liderazgo tras el relanzamiento y no dejó lugar a dudas: dominó con autoridad y se quedó con su segunda victoria consecutiva, sacándole una ventaja contundente a sus perseguidores. Además, este triunfo le permitió treparse a la cima del campeonato de pilotos, convirtiéndose en el más joven en lograrlo en la historia de la categoría.

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El podio lo completaron Oscar Piastri y Charles Leclerc, mientras que George Russell, que aparecía como uno de los candidatos, debió conformarse con el cuarto puesto. Detrás finalizaron Lewis Hamilton y Lando Norris.

El top 10 se completó con Pierre Gasly, Max Verstappen, Liam Lawson y Esteban Ocon, quienes lograron llevarse puntos de un Gran Premio que dejó más estrategia que espectáculo.

Las posiciones del GP de Japón de F1

Kimi Antonelli

Oscar Piastri

Charles Leclerc

George Russell

Lewis Hamilton

Lando Norris

Pierre Gasly

Max Verstappen

Liam Lawson

Esteban Ocon

Nico Hulkenberg

Isack Hadjar

Gabriel Bortoleto

Arvid Lindblad

Carlos Sainz

Franco Colapinto

Sergio Pérez

Fernando Alonso

Valtteri Bottas

Alex Albon

Lance Stroll

Oliver Bearman - DNF

Japón Franco Colapinto Fórmula 1
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