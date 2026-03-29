Comenzó la venta de entradas de Unión para el debut en la Copa Argentina

Inició la venta las entradas de Unión para el cruce de los 32avos de final de la Copa Argentina ante Agropecuario en el Marcelo Bielsa de Rosario. Los datos

La cuenta regresiva ya empezó y en Unión la cabeza está puesta en este lunes, desde las 21.15, cuando saldrá a escena en la Copa Argentina para medirse con Agropecuario por los 32avos de final, en un cruce que despierta ilusión y también la necesidad de dar un golpe sobre la mesa.

El partido se jugará en Rosario, con arbitraje de Sebastián Zunino, y promete tener un marco imponente. No solo por lo que hay en juego dentro del campo, sino por el color que llegará desde las tribunas: Unión dispondrá de 12.000 entradas , lo que asegura una fuerte presencia de su gente en el Estadio Marcelo Bielsa.

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En las últimas horas, la confirmación del operativo de venta de localidades terminó de encender el entusiasmo. La respuesta de los hinchas no tardó en aparecer, alimentando la expectativa de un acompañamiento masivo en una ciudad que, por una noche, tendrá acento rojiblanco.

hinchas unión 17 Largó la venta de entradas en Unión.

Para Unión, el desafío va más allá de un simple debut. La Copa Argentina aparece como una oportunidad concreta de recomponer sensaciones y proyectar un nuevo impulso en la temporada. Con ese combo de presión e ilusión, el Tatengue se prepara para un partido que puede empezar a definir su rumbo en el corto plazo.

Venta de entradas para la parcialidad (populares y plateas):

- Domingo 29 de marzo, de 11 a 18 y lunes 30 de marzo, de 10 a 17, en las boleterías del estadio 15 de Abril (avenida López y Planes 3513, Santa Fe capital).

NO SE VENDERÁN ENTRADAS EN EL ESTADIO COLOSO MARCELO BIELSA DE NEWELL'S.

Precios:

Menores Popular (hasta 11 años): $40000.

Popular: $50000.

Platea (Unión): $70000.

Las entradas que se venden en boleterías se podrán adquirir con diferentes medios de pagos (efectivo o tarjeta de débito). Todas las boleterías cuentan con un PosNet.

Entradas para personas con discapacidad: ingresan directamente al estadio Coloso Marcelo Bielsa de Newell's al presentar DNI y certificado correspondiente.