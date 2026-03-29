Cómo avanzan las obras para los Juegos Suramericanos 2026 en la ciudad de Santa Fe

“Con obras para los Juegos que van a quedar como un legado, la gestión del gobernador Pullaro está logrando un salto de calidad enorme para la ciudad de Santa Fe”, valoró el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico.

La ciudad de Santa Fe se prepara para recibir los Juegos Suramericanos 2026 con un ambicioso plan de obras públicas que combina infraestructura deportiva , vivienda y espacio urbano . El Gobierno Provincial ejecuta intervenciones estratégicas en distintos puntos de la capital con el objetivo de llegar al evento -que se desarrollará del 12 al 26 de septiembre de 2026 en Rosario , Santa Fe y Rafaela - con instalaciones de nivel internacional y un fuerte impacto urbano .

El ministro de Obras Públicas , Lisandro Enrico , destacó el avance sostenido de los trabajos y subrayó el enfoque integral del proyecto: no solo se busca garantizar condiciones óptimas para la competencia, sino también generar un legado duradero : “Las obras para los Juegos están logrando un salto de calidad enorme para la ciudad”, sostuvo.

En ese marco, la Provincia impulsa una inversión estimada en 90 millones de dólares en las tres sedes, con la expectativa de recibir a más de 4.000 atletas de 15 países y a millones de espectadores, tanto presenciales como a través de transmisiones.

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El legado para la ciudad

Uno de los ejes principales es el nuevo microestadio del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), en el sur de la ciudad, que ya supera el 60 % de avance. La obra -con una inversión provincial superior a los 10.500 millones de pesos- modifica la fisonomía del sector y avanza en su estructura principal, vestuarios y servicios. En paralelo, se adjudicaron trabajos de iluminación y equipamiento, que permitirán dotar al recinto de estándares internacionales.

A pocas cuadras, el propio CARD atraviesa una renovación integral, con foco en su pista de atletismo. Allí se ejecutan trabajos sobre la base y carpeta asfáltica, mientras se aguarda la colocación del solado sintético. La obra incluye además una nueva tribuna para 900 personas, cabina de control y espacios de servicios, con una inversión superior a los 3.500 millones de pesos y un avance cercano al 40 %.

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Otro componente central es la Villa Suramericana, en barrio Esmeralda Este, donde se construyen 346 viviendas destinadas a alojar a más de 1.300 atletas durante la competencia. Finalizados los Juegos, estas unidades se convertirán en hogares para familias santafesinas, consolidando uno de los legados sociales más relevantes del evento. La obra presenta un avance del 70 % y demanda una inversión superior a los 21.000 millones de pesos.

En paralelo, en la ciudad de Recreo, se levanta el nuevo Centro de Tiro Deportivo dentro del predio del Instituto de Seguridad Pública. Con más del 80 % de ejecución, el complejo avanza en su infraestructura principal, instalaciones técnicas y obras complementarias, como accesos y polígono de instrucción.

El plan se completa con la renovación integral de calle Raúl Tacca, una intervención clave para la conectividad del sector sur. La obra incluye ensanche de calzada, nuevas rotondas, pasos peatonales, señalización, mejoras hidráulicas y espacios de estacionamiento. Este corredor será fundamental para articular el acceso al microestadio, el CARD y el Instituto Superior de Educación Física.