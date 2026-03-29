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Se puso en marcha el Torneo del Interior A con victoria santafesina

Santa Fe Rugby Club venció a Córdoba Athletic por 37 a 13 en la 1° fecha del Torneo del Interior A. El wing local Santiago Mendicino fue el autor de 17 puntos

Ovación

Por Ovación

29 de marzo 2026 · 09:44hs
Santa Fe Rugby arrancó con el pie derecho su participación en el Torneo del Interior A.

foto gentileza Franco Perego.

Santa Fe Rugby arrancó con el pie derecho su participación en el Torneo del Interior A.

Concluyó una jornada a puro rugby que dio comienzo a una nueva edición del torneo más federal del país, el Torneo del Interior que organiza la UAR. En la tarde de este sábado se llevaron a cabo los partidos correspondientes a la primera fecha del TDI A, mientras que a su vez se disputaron las reválidas del TDI B. En la oportunidad se registró la victoria de Santa Fe Rugby en Sauce Viejo y la derrota de Estudiantes de Paraná en el Parque Urquiza.

Comenzó el Torneo del Interior A

En el kilómetro 452.5 de la ruta nacional 11, Santa Fe Rugby tuvo un debut auspicioso en el Torneo del Interior A que organiza la Unión Argentina de Rugby. La escuadra dirigida por Ignacio Carballo se impuso por 37 a 13 a Córdoba Athletic con el arbitraje de Leandro Peker de la Unión de Rugby de Misiones.

Los Tricolores alistaron a Francisco Duranda, José Milesi y Tomás García; Joaquín Correa y Guillermo Botta; Agustín Trossero, Tomás Longo y Manuel Iturraspe; Santiago Quirelli y Francisco Ávalos; Agustín Foradini, Marcos Erbetta, Valentín Fernández, Santiago Mendicino y Augusto Basso. Luego ingresaron Andoni Alzugaray, Manuel Cataudela, Gerónimo Paya, Lorenzo Peña, Lucas Fertonani, Santiago Gorla y Lautaro Valentinuzzi. Estuvo en el banco de suplentes: Federico Cescut.

En el primer tiempo hubo tries de Agustín Trossero, Agustín Foradini, más un penal y una conversión de Santiago Mendicino. En el complemento hubo tries de José Milesi y Agustín Foradini, más un try, dos conversiones y un penal de Mendicino. El full back Augusto Basso recibió una tarjeta amarilla.

Resultados Interior A

Gimnasia y Esgrima de Rosario 29 vs. Marista RC 13

Tucumán Rugby 54 vs. Mendoza RC 15

Estudiantes de Paraná 26 vs. Tala RC 34

Urú Curé 35 vs. CURNE 10

Universitario de Córdoba 17 vs. Jockey Club de Rosario 44

Santa Fe Rugby 37 vs. Córdoba Athletic 13

Jockey Club de Córdoba 22 vs. Duendes RC 7

Old Resian 22 vs. La Tablada 24

-Reválidas Interior B

Cardenales RC 38 vs. Taraguy RC 18

Jockey Club de Tucumán 22 vs. Universitario de San Juan 27

Sociedad Sportiva 25 vs. Neuquén RC 24

Tigres RC 25 vs. Jockey de Venado Tuerto 24

-Segunda Fecha Interior A (sábado 25 de abril):

Marista RC vs. Tucumán Rugby

Mendoza RC vs. Gimnasia y Esgrima de Rosario

Tala RC vs. Urú Curé

CURNE vs. Estudiantes de Paraná

Jockey Club de Rosario vs. Santa Fe Rugby

Córdoba Athletic vs. Universitario de Córdoba

Duendes RC vs. Old Resian

La Tablada vs. Jockey Club de Córdoba

Torneo del Interior Santa Fe Rugby Club Córdoba
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