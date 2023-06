Manifestación, corte y caos total en el tránsito en el acceso este a la ciudad por el viaducto Oroño

Francioni fue visto por última vez en la ciudad de Santa Fe, el 15 de junio de 2023. La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia solicita cualquier información sobre José Alberto Francioni, de 32 años, quien fue visto por última vez en la ciudad de Santa Fe el 15 de junio de 2023.

"No sabemos nada. Desde el día que él desapareció nadie me llamó. Cuando cortamos en Aristóbulo y Gorriti me convocaron a una reunión con el fiscal y que me iban a mantener informada del trabajo que realizaban. Pero eso nunca pasó. Esa fue la única comunicación", dijo María, su madre, en diálogo con UNO Santa Fe.

"No sé si lo están buscando. Los que lo buscamos somos nosotros, su familia. José es un ser humano, un ciudadano de Santa Fe ¿Dónde están los políticos ahora que quieren que los votemos?", criticó.

"Yo en estos momentos tengo que pensar lo peor, aunque me duela en el alma. José está sin su medicación", lamentó María.

La madre recalcó que el joven "salió con la billetera con dinero", y que no sabe "si lo asaltaron o si lo golpearon".

"Mi esperanza es encontrarlo con vida y poder abrazar a mi hijo otra vez", manifestó María.

Según consta en la denuncia, Francioni es oriundo de Santa Fe, de sexo masculino, tiene tez morena, ojos negros, cabellos negros, cortos y lacios, 1,75 de estatura y contextura robusta.

Intervienen la Agencia de Lucha contra la Trata de la U.R. I de la Policía de Santa Fe y la Fiscalía Regional I, Fiscal de turno: Matías Broggi.

A Francioni se lo conoce también con el apodo de “Pitín”. Padece una discapacidad mental y epilepsia.

Se solicita la más amplia colaboración de toda la ciudadanía a los fines de recabar información que aporte a la búsqueda. Ante cualquier dato, contactarse con la Secretaría de Derechos Humanos y Diversidad de Santa Fe (Mendoza 3443, de la ciudad de Santa Fe o Balcarce 1145 de la ciudad de Rosario); al correo electrónico registronstafe@santafe.gov.ar; o a los teléfonos 3425357756 y 0800-5553348.