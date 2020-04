Maravilla Martínez: "Monzón fue un extraordinario boxeador"

Sergio Maravilla Martínez se encuentra en Madrid haciendo frente a la cuarentena obligatoria dispuesta por las autoridades españolas como consecuencia de la pandemia de coronavirus. El talentoso boxeador argentino se refirió en un reportaje brindado a La Central Deportiva de Cadena 3 Santa Fe a varios aspectos, entre los cuales se refirió a Carlos Monzón y a Don Amilcar Brusa.

"Llevo dieciocho años viviendo en Madrid, y si bien viajo y paso unos cuantos meses en Argentina, tengo mi residencia acá en España. No tengo pensado mudarme en lo inmediato, y si lo hago será acá en el mismo Madrid" destacó de Europa el boxeador quilmeño.

En relación a la vuelta al cuadrilatero en Madrid expresó que "vamos a esperar para volver a pelear, esto por ahora queda postergado hasta que comience a funcionar la ciudad. Porque desde el 23 de febrero están suspendidos los eventos, y había reservas con antelación".

En cuanto al objetivo del regreso señaló que "básicamente la intención es boxear, no hay demasiadas vueltas, ya por el hecho de entrenar día a día, de estar trabajando bien, de comandar un buen equipo, cómodo y a gusto, ya me hace sentir bien. Si hay posibilidad de hacer alguna pelea es genial. No voy a hacer locuras. Quiero disfrutar con la salvedad que me entrenaré en el gimnasio".

Sobre una eventual pelea entre Floyd Mayweather y el santafesino Marcos René Maidana expresó que "el Chino es garantía siempre, ha tenido la potencia que tiene en sus puños, suficiente para que siempre se de un peligro de nocaut, y es como tener a Palermo en tu equipo. Sabés que en cualquier momento te mete un derechazo y te manda a dormir. Si quiere, el Chino, puede dar un espectáculo en el lugar que sea y ante cualquier rival".

2142020 f2 maravilla martinez boxeador.jpg El boxeador argentino está radicado en Madrid.

"Monzón rozó la perfección"

El ex campeón mundial de peso mediano del CMB resaltó que "a Monzón no llegué a conocerlo en persona. Si mis tíos tuvieron la posibilidad de entrenar en el Luna Park, y poder verlo diariamente, allá por los años setenta, pero no tuve la oportunidad".

También manifestó que "sí lo conocí a Amilcar Brusa, con quien entrené seis ó siete meses, y la verdad es que hicimos una muy linda amistad. Era un hombre muy serio para trabajar, era famoso por ser cascarrabias, pero conmigo no fue así, y me adoraba".

2142020 f3 maravilla martinez boxeador.jpg Maravilla tiene planeado volver al ring una vez finalizada la cuarentena.

Agregó que "lo que pasa es que hay mucha vagancia, y el estaba contento conmigo porque yo fui siempre un enfermo del trabajo, siempre fui un animal para entrenar, y el era un tipo muy obsesivo y por esa razón era que me adoraba. Tenía un trato con mucha educación y cariño, y que fue lo más cerca que estuve de Monzón".

"Se que Carlos Monzón fue un boxeador extraordinario, que es para estudiarlo. Arriba del ring las cosas que hacía eran muy buenas. El tuvo unas tres etapas; primero las más de ochenta peleas que fueron de aprendizaje, luego cuando fue campeón del mundo, y después los últimos cuatro años de carrera fueron brillantes. Sin dudas que rozó la perfección", finalizó señalando Sergio Maravilla Martínez a Cadena 3 a Santa Fe.