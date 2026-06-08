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Tras la captura de Plin, así está la lista de los prófugos más buscados de la provincia de Santa Fe

La detención de Andrés Acosta en Buenos Aires redujo la nómina a siete nombres. Narcos, barras bravas y un sospechoso por el crimen de un nene de 4 años: quiénes son los que siguen prófugos y cuánto paga el Estado por información.

8 de junio 2026 · 18:51hs
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Tras la captura de Plin

Tras la captura de Plin, así está la lista de los prófugos más buscados de la provincia de Santa Fe

La madrugada del lunes terminó con la detención de uno de los rostros más buscados de la provincia. Andrés Raúl "Plin" Acosta fue aprehendido en la Ciudad de Buenos Aires, a la salida de un local bailable, en un operativo encabezado por la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope) del Gobierno de Santa Fe, con la colaboración de la Policía Federal y la Policía de Buenos Aires.

Tenía 27 años, era oriundo de San José del Rincón y acumulaba un perfil criminal que cruzaba la barra brava de Rosario Central con una de las organizaciones narcocriminales más investigadas de la región.

Federico Angelini, secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, calificó la captura como la detención de uno de los objetivos prioritarios de las fuerzas de seguridad provinciales.

Pero la celebración fue parcial: con Plin fuera de circulación, la lista de prófugos más buscados de Santa Fe se redujo a siete nombres, todos vinculados a causas graves que involucran narcotráfico, homicidios resonantes y crimen organizado.

Quién era Plin y por qué lo buscaban

El fiscal Patricio Saldutti había solicitado la captura de Acosta a mediados de 2025, luego de ser identificado como presunto miembro de la banda liderada por Francisco "Fran" Riquelme, condenado a fines de mayo a prisión perpetua. En la investigación a Los Menores, Acosta fue identificado como uno de los barras más cercanos a Lautaro "Laucha" Ghiselli, quien antes de quedar preso fue mandamás del paravalanchas de Central luego del asesinato de Andrés "Pillín" Bracamonte.

El rastro de Plin llevó a los investigadores hasta un departamento de alquiler temporario en Rosario. En ese allanamiento la policía secuestró 13 millones de pesos, 3.200 dólares y tres fusiles de asalto tipo M4 con cartuchos. Acosta no estaba ese día, pero siguió siendo buscado hasta que la inteligencia provincial lo ubicó en Buenos Aires.

Los siete que siguen prófugos

Con una recompensa de 60 millones de pesos, Matías Ignacio Gazzani encabeza la lista. Tiene 29 años y es señalado como líder de Los Menores, la organización criminal del noroeste rosarino vinculada a homicidios, extorsiones y narcotráfico. Su nombre apareció en investigaciones relacionadas con el asesinato de Bracamonte y de Daniel "Rana" Attardo.

Vicente Matías Pignata tiene una recompensa de 35 millones de pesos. Está prófugo desde 2019 y es requerido por causas federales de narcotráfico y lavado de activos.

Por Jesús Maximiliano Eusebio se ofrecen 30 millones. Está acusado de integrar La Mafilia, estructura atribuida al recluso Leandro "Gordo" Vilches. Un policía santafesino fue imputado por haber colaborado para esconderlo cerca de Rosario.

Facundo Nicolás Aguirre también tiene una recompensa de 30 millones y es buscado por homicidios vinculados a disputas territoriales por la venta de drogas en el oeste rosarino, con apariciones en causas del triple crimen de Villa Banana.

Fernando Sebastián Vázquez tiene 25 millones en su cabeza. Es acusado de participar en el asesinato de Bracamonte y Attardo en noviembre de 2024, y además enfrenta una causa federal por narcotráfico.

Ramiro Gastón Escalante, con recompensa de 20 millones, es identificado como uno de los organizadores de la estructura criminal liderada por Lisandro "Limón" Contreras, investigada por apuestas clandestinas, lavado de activos y operaciones con criptomonedas.

El último en incorporarse a la lista es Samuel Elías Reyes. Tiene 30 años, es oriundo de San Francisco (Córdoba) y está señalado como uno de los presuntos autores del ataque en el que murió Zamir Torres, el niño de 4 años asesinado en Frontera el 9 de julio de 2025. Por su captura se ofrecen 20 millones de pesos.

Recompensas en efectivo y anonimato garantizado

Los montos ofrecidos por el programa provincial oscilan entre los 20 y los 60 millones de pesos, según la gravedad de las causas y el nivel de peligrosidad atribuido a cada sospechoso. El mecanismo es directo: una vez que la fiscalía confirma la validez de los datos, el Estado paga en efectivo y bajo constancia notarial. El ministro de Justicia y Seguridad Pablo Cococcioni lo describió sin eufemismos: al que ayuda a atrapar a esta gente, le dan la plata en un bolso y se va tranquilo a su casa.

Quienes tengan información pueden escribir a mail: [email protected] o presentarse en cualquiera de las fiscalías regionales de la provincia.

captura prófugo Santa Fe
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