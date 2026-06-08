Gripe A en Santa Fe: concentra el 93% de los casos respiratorios en internados y acumula 200 contagios en tres semanas

El último Boletín Epidemiológico de Santa Fe encendió las alarmas por el fuerte aumento de casos respiratorios en las últimas semanas.

La circulación de virus respiratorios continúa en ascenso en la provincia de Santa Fe y la principal preocupación de las autoridades sanitarias pasa por el avance de la gripe A entre los pacientes internados.

Según el Boletín Epidemiológico Provincial correspondiente a la semana 21, durante las últimas tres semanas analizadas se confirmaron 216 casos de virus respiratorios en personas hospitalizadas. De ese total, el 93% correspondió a Influenza A, con 200 diagnósticos positivos , lo que evidencia un marcado predominio de este virus respecto del resto de los agentes circulantes.

La gripe A acelera su avance en las últimas semanas

El informe también señala que la temporada de circulación viral se adelantó respecto de años anteriores y que la positividad de los estudios viene creciendo de manera sostenida, un escenario que mantiene en alerta al sistema sanitario.

En lo que va de 2026 se notificaron 14.806 casos de Infecciones Respiratorias Agudas Graves en pacientes internados. De ellos, 473 tuvieron confirmación de algún virus respiratorio, una cifra que más que duplica los 231 casos positivos registrados durante el mismo período de 2025.

Entre los virus detectados este año en pacientes hospitalizados, la Influenza A encabeza ampliamente el ranking con 278 casos confirmados. Más atrás aparecen adenovirus (79), Covid-19 (62), virus parainfluenza (25), Virus Sincicial Respiratorio (16), metapneumovirus (7) e Influenza B (6).

INFORME_EPIDEMIOLOGICO_SE21_2026

Hasta el momento, la provincia reportó una muerte asociada a Influenza A. Se trató de un hombre de 64 años del departamento Rosario que presentaba comorbilidades y no contaba con el esquema de vacunación actualizado.

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Ante este escenario, el Ministerio de Salud insistió en la importancia de la vacunación antigripal, especialmente en los grupos de riesgo: personal sanitario, embarazadas, niños de entre 6 y 24 meses, personas con factores de riesgo y mayores de 65 años. Además, recomendó reforzar las medidas de prevención y realizar consultas médicas tempranas ante síntomas respiratorios.

Otras enfermedades en aumento

El boletín también advierte sobre el crecimiento de otras patologías. La psitacosis registra 56 casos confirmados o probables en lo que va del año, superando ampliamente los 33 contabilizados durante todo 2025 y los 27 registrados en 2024. La enfermedad es transmitida principalmente por aves como loros, cotorras y palomas.

Por su parte, la leptospirosis también muestra un incremento. Entre enero y mayo se notificaron 57 casos confirmados o probables, frente a los 33 reportados en igual período del año pasado.

En contraste, el dengue presenta una situación controlada en la provincia. Durante la temporada 2025-2026 se notificaron 1.370 casos sospechosos, pero solo dos fueron confirmados y ambos correspondieron a personas con antecedentes de viaje al exterior. Hasta el momento no se registra circulación autóctona del virus en territorio santafesino.