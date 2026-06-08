Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Gripe A en Santa Fe: concentra el 93% de los casos respiratorios en internados y acumula 200 contagios en tres semanas

El último Boletín Epidemiológico de Santa Fe encendió las alarmas por el fuerte aumento de casos respiratorios en las últimas semanas.

8 de junio 2026 · 18:51hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Influenza A en Santa Fe: 200 casos confirmados en tres semanas entre pacientes hospitalizados

Influenza A en Santa Fe: 200 casos confirmados en tres semanas entre pacientes hospitalizados

La circulación de virus respiratorios continúa en ascenso en la provincia de Santa Fe y la principal preocupación de las autoridades sanitarias pasa por el avance de la gripe A entre los pacientes internados.

Según el Boletín Epidemiológico Provincial correspondiente a la semana 21, durante las últimas tres semanas analizadas se confirmaron 216 casos de virus respiratorios en personas hospitalizadas. De ese total, el 93% correspondió a Influenza A, con 200 diagnósticos positivos, lo que evidencia un marcado predominio de este virus respecto del resto de los agentes circulantes.

La gripe A acelera su avance en las últimas semanas

El informe también señala que la temporada de circulación viral se adelantó respecto de años anteriores y que la positividad de los estudios viene creciendo de manera sostenida, un escenario que mantiene en alerta al sistema sanitario.

En lo que va de 2026 se notificaron 14.806 casos de Infecciones Respiratorias Agudas Graves en pacientes internados. De ellos, 473 tuvieron confirmación de algún virus respiratorio, una cifra que más que duplica los 231 casos positivos registrados durante el mismo período de 2025.

Entre los virus detectados este año en pacientes hospitalizados, la Influenza A encabeza ampliamente el ranking con 278 casos confirmados. Más atrás aparecen adenovirus (79), Covid-19 (62), virus parainfluenza (25), Virus Sincicial Respiratorio (16), metapneumovirus (7) e Influenza B (6).

INFORME_EPIDEMIOLOGICO_SE21_2026

Hasta el momento, la provincia reportó una muerte asociada a Influenza A. Se trató de un hombre de 64 años del departamento Rosario que presentaba comorbilidades y no contaba con el esquema de vacunación actualizado.

LEER MÁS: Influenza A en Santa Fe: 200 casos confirmados en tres semanas entre pacientes hospitalizados

Ante este escenario, el Ministerio de Salud insistió en la importancia de la vacunación antigripal, especialmente en los grupos de riesgo: personal sanitario, embarazadas, niños de entre 6 y 24 meses, personas con factores de riesgo y mayores de 65 años. Además, recomendó reforzar las medidas de prevención y realizar consultas médicas tempranas ante síntomas respiratorios.

Otras enfermedades en aumento

El boletín también advierte sobre el crecimiento de otras patologías. La psitacosis registra 56 casos confirmados o probables en lo que va del año, superando ampliamente los 33 contabilizados durante todo 2025 y los 27 registrados en 2024. La enfermedad es transmitida principalmente por aves como loros, cotorras y palomas.

Por su parte, la leptospirosis también muestra un incremento. Entre enero y mayo se notificaron 57 casos confirmados o probables, frente a los 33 reportados en igual período del año pasado.

En contraste, el dengue presenta una situación controlada en la provincia. Durante la temporada 2025-2026 se notificaron 1.370 casos sospechosos, pero solo dos fueron confirmados y ambos correspondieron a personas con antecedentes de viaje al exterior. Hasta el momento no se registra circulación autóctona del virus en territorio santafesino.

Santa Fe Gripe A internados enfermedades boletín
Noticias relacionadas
La familia de Eduardo Villanueva se constituirá como querellante para impulsar la investigación y aportar nuevas pruebas a la causa.

"Queremos saber qué pasó": los hijos del conductor fallecido en la Plaza del Soldado serán querellantes en la investigación

Tras la captura de Plin, así está la lista de los prófugos más buscados de la provincia de Santa Fe

Tras la captura de Plin, así está la lista de los prófugos más buscados de la provincia de Santa Fe

La protesta afecta la atención odontológica de afiliados al PAMI en Santa Fe y se replica en distintas provincias del país.

Paro en el PAMI: qué servicios se verán afectados en Santa Fe durante 72 horas

Los afiliados de Iapos en la ciudad de Santa Fe y la región vuelven a contar con atención pediátrica bajo el sistema habitual de cobertura

Tras un año y medio de conflicto, Iapos normalizó la atención pediátrica con 140 profesionales nuevos y contratación directa

Lo último

Cuento del tío en barrio Sur: se hicieron pasar por agentes de ANSES y le robaron todos sus ahorros en dólares a una jubilada

Cuento del tío en barrio Sur: se hicieron pasar por agentes de ANSES y le robaron todos sus ahorros en dólares a una jubilada

Cómo será el megaparque solar que construirán en San Carlos Centro y que será el más grande de Santa Fe

Cómo será el megaparque solar que construirán en San Carlos Centro y que será el más grande de Santa Fe

Alerta por el sistema de discapacidad: instituciones de Santa Fe denuncian un estado de abandono y exigen auxilio provincial

Alerta por el sistema de discapacidad: instituciones de Santa Fe denuncian un "estado de abandono" y exigen auxilio provincial

Último Momento
Cuento del tío en barrio Sur: se hicieron pasar por agentes de ANSES y le robaron todos sus ahorros en dólares a una jubilada

Cuento del tío en barrio Sur: se hicieron pasar por agentes de ANSES y le robaron todos sus ahorros en dólares a una jubilada

Cómo será el megaparque solar que construirán en San Carlos Centro y que será el más grande de Santa Fe

Cómo será el megaparque solar que construirán en San Carlos Centro y que será el más grande de Santa Fe

Alerta por el sistema de discapacidad: instituciones de Santa Fe denuncian un estado de abandono y exigen auxilio provincial

Alerta por el sistema de discapacidad: instituciones de Santa Fe denuncian un "estado de abandono" y exigen auxilio provincial

Impactante: un tren chocó a un taxi y lo arrastró más de cien metros

Impactante: un tren chocó a un taxi y lo arrastró más de cien metros

Queremos saber qué pasó: los hijos del conductor fallecido en la Plaza del Soldado serán querellantes en la investigación

"Queremos saber qué pasó": los hijos del conductor fallecido en la Plaza del Soldado serán querellantes en la investigación

Ovación
La cláusula de Del Blanco, bajo la lupa: qué cambió y cuánto cobraría Unión

La cláusula de Del Blanco, bajo la lupa: qué cambió y cuánto cobraría Unión

La Reserva de Unión ganó, sigue soñando y llegará con chances a la última fecha

La Reserva de Unión ganó, sigue soñando y llegará con chances a la última fecha

Apertura Promocional: Kimberley y Atlético Franck se adelantaron en semifinales

Apertura Promocional: Kimberley y Atlético Franck se adelantaron en semifinales

Así son los estadios en los que jugará la Selección argentina en el Mundial 2026

Así son los estadios en los que jugará la Selección argentina en el Mundial 2026

El mensaje de Christian Eriksen tras descompensarse en pleno partido ante Ucrania

El mensaje de Christian Eriksen tras descompensarse en pleno partido ante Ucrania

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Emoción y nostalgia: Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

Emoción y nostalgia: Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Dante regresa a Tribus presentando Día 3, su último disco

Dante regresa a Tribus presentando "Día 3", su último disco