Caso Agostina Vega: dieron de alta al principal acusado y avanza la investigación sobre un presunto encubridor

Claudio Barrelier recibió el alta médica tras permanecer internado por riesgo suicida en el complejo carcelario de Bouwer. Mientras tanto, la Justicia avanza sobre el posible rol de Osvaldo Fassetta, detenido por presunto encubrimiento y que declararía esta semana.

Caso Agostina Vega: el Servicio Penitenciario de Córdoba confirmó que Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen de la adolescente, recibió el alta médica luego de permanecer internado varios días bajo estricta vigilancia.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega continúa sumando novedades. Este lunes, el Servicio Penitenciario de Córdoba confirmó que Claudio Barrelier , principal acusado por el crimen de la adolescente, recibió el alta médica luego de permanecer internado varios días bajo estricta vigilancia.

Según informaron las autoridades penitenciarias, Barrelier se encuentra en buen estado de salud. Días atrás había sido trasladado al Hospital Modular del Complejo Carcelario N.º 1 de Bouwer, donde fue asistido tras detectarse durante controles médicos y psicológicos la presencia de ideas y pensamientos suicidas.

Durante su internación permaneció bajo custodia permanente del Grupo Especial Antinarcóticos y Requisa (GEAR), unidad táctica del Servicio Penitenciario de Córdoba. Con el alta ya otorgada, el fiscal Raúl Garzón podría avanzar con una nueva declaración indagatoria al acusado.

La mirada puesta en un segundo detenido

Paralelamente, la investigación se concentra en Osvaldo Fassetta, de 47 años, quien fue detenido la semana pasada por su presunta participación en tareas de encubrimiento relacionadas con el femicidio.

Familiares de Agostina señalaron comportamientos que consideran sospechosos durante las horas posteriores a la desaparición de la joven. Según relató Miguel, abuelo de la víctima, Fassetta acompañó a la madre de Agostina a realizar la denuncia, aunque demoró varias horas en presentarse pese a los insistentes llamados que recibió durante la madrugada.

“Mi hija le enviaba mensajes desde la 1.30 de la mañana y recién apareció cerca de las 5”, recordó el familiar.

Además, sostuvo que mantuvo una conversación con Fassetta antes de que surgieran las primeras pistas sobre el caso y que lo notó especialmente nervioso. “Le pregunté quién era y por dónde habían buscado a Agostina. Estaba muy nervioso y con una voz muy particular ”, relató.

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Declaración clave

Fassetta permanece detenido y, de acuerdo con fuentes judiciales, prestaría declaración indagatoria este miércoles ante el fiscal Garzón. Su testimonio podría resultar determinante para esclarecer si existieron maniobras destinadas a ocultar información o entorpecer la investigación del femicidio.

Mientras tanto, la causa sigue avanzando con nuevas medidas probatorias para reconstruir los hechos y determinar todas las responsabilidades en torno al crimen que conmocionó a Córdoba.