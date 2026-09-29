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Más de 90 motos, 80 autos, 40 bicicletas, un inmueble y máquinas de arcade: el listado completo de los bienes que se rematarán

La subasta se realizará el 16 de octubre en la Estación Belgrano de Santa Fe y tendrá 224 lotes. Mirá las fotos y los detalles de cada uno de los bienes que serán puestos a la venta.

29 de septiembre 2026 · 15:22hs
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Más de 90 motos, 80 autos, 40 bicicletas, un inmueble y máquinas de arcade: el listado completo de los bienes que se rematarán

La próxima subasta de bienes incautados al delito en Santa Fe tendrá 224 lotes, que serán puestos a disposición de quienes quieran participar del remate previsto para el 16 de octubre en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe.

La oferta incluye 91 motos, 80 autos, 40 bicicletas y dos lanchas, además de un inmueble de 99 metros cuadrados ubicado en Rosario y hasta 10 máquinas de arcade.

Desde el Gobierno de Santa Fe anticiparon que será la subasta más grande de la historia de la provincia en cantidad de bienes. Los precios de base, según informaron, estarán establecidos entre un 30% y un 50% del valor de mercado.

Anticipan la subasta más grande de la historia de Santa Fe: rematarán 224 bienes incautados al delito y este martes abrieron la inscripción

Los vehículos y demás elementos, con excepción del inmueble, podrán ser observados previamente en la Estación Belgrano. La exhibición será el 15 de octubre, de 9 a 16, y el 16 de octubre, de 8.30 a 13.

Para participar del remate es obligatorio inscribirse previamente. Los interesados deben ser mayores de edad y podrán completar el formulario hasta el 8 de octubre.

A continuación, el listado completo de los 224 bienes que serán subastados

1 - Ford NUEVA RANGER DC 4X4 LTD AT 3.2L D 2020 - 92.722 km - Con llave - $10.000.000

2 - Toyota HILUX 4X4 DC SRX 2.8 TDI 6 AT 2021 - 14.812 km - Con llave - $12.000.000

3 - Casa (terreno 77,43 m2 / edificado 99 m2, con deuda impositiva y de servicios a cargo del comprador) - $40.000.000

4 - Audi A1 SPORTBACK 1.4 TFSI 2013 - 118.173 km - Con llave - $4.500.000

5 - Bermuda SPORT 200 - Sin llave, motor: EVINRUDE 200 (sin helice) - Se subasta sin trailer - $7.000.000

6 - Volkswagen NIVUS HIGHLINE 200 TSI AT 2020 - 76.340 km - Con llave - $7.000.000

7 - Toyota HILUX 4X2 D/C SRX 2.8 TDI 6 A/T 2020 - 106.466 km - Con llave - $10.000.000

8 - Audi A6 3.0T FSI QUATRO 2012 - 70.374 km - Con llave - $5.000.000

9 - Fiat CRONOS DRIVE 1.3 MT 2022 - 1.887 km - Sin llave - $6.000.000

10 - Nissan KICKS SENSE MT 2020 - 75.731 km - Sin llave - $7.000.000

11 - Kaisser 540 - Con llave, motor: MERCURY 90 - Se subasta sin trailer - $4.000.000

12 - Toyota COROLLA SE-G 1.8 CVT 2016 - 223.627 km - Con llave - $3.000.000

13 - Toyota HILUX 4X4 DC SRX 2.8 TDI 6 A/T 2016 - 160.001 km - Sin llave - $7.000.000

14 - Peugeot 308 FELINE THP TIPTRONIC AM20 2021 - 98.955 km - Con llave - $4.000.000

15 - Ford FOCUS 4P 1.6L N MT S 2014 - 65.113 km - Con llave - $2.500.000

16 - Peugeot 2008 SPORT 1.6 THP 2017 - 13.710 km - Con llave - $3.500.000

17 - Fiat CRONOS DRIVE 1.3 GSE BZ 2023 - 30.989 km - Sin llave - $5.000.000

18 - Toyota SW4 4x4 SRX 2.8 TDI 6AT 7A 2016 - 104.757 km - Sin llave - $11.000.000

19 - Citroen C3 1.6I 16V EXCLUSIVE 2006 - 212.186 km - Con llave - $900.000

20 - Ford RANGER DC 4X2 XL 2 2L D 2021 - 96.052 km - Con llave - $6.000.000

21 - Renault ALASKAN 2023 - 67.713 km - Con llave - $7.500.000

22 - Arcade retro - Para restaurar - $20.000

23 - Arcade retro - Para restaurar - $20.000

24 - Arcade retro - Para restaurar - $20.000

25 - Arcade retro - Para restaurar - $20.000

26 - Arcade retro - Para restaurar - $20.000

27 - Arcade retro - Para restaurar - $20.000

28 - Arcade retro - Para restaurar - $20.000

29 - Arcade retro - Para restaurar - $20.000

30 - Arcade retro - Para restaurar - $20.000

31 - Arcade retro - Para restaurar - $20.000

32 - SLP 5PRO - $30.000

33 - Lamborghini - $30.000

34 - Venzo THORN - $30.000

35 - Philco SICILIA - $30.000

36 - SLP LADY 10 PRO - $30.000

37 - Corvo - $30.000

38 - Top Mega - $30.000

39 - PRK RIDE MAKERS - $30.000

40 - SLP 50 PRO - $30.000

41 - Venzo AMPHION - $30.000

42 - SLP 100PRO - $30.000

43 - Venzo INFIERNO - $30.000

44 - Nordic - $30.000

45 - SLP 10LADY - $30.000

46 - SLP GHERARD 25PRO - $30.000

47 - Oxea - $30.000

48 - Exer 5PRO - $30.000

49 - SLP 25LADY - $30.000

50 - SLP 10PRO - $30.000

51 - Venzo - $30.000

52 - Volkswagen GOL TREND 1.6 2010 - 131.500 km - Sin llave - $1.800.000

53 - Fiat TORO FREEDOM 1.8 16V 4X2 AT6 2021 - 12.627 km - Con llave - $5.000.000

54 - Ford RANGER DC 4X2 XL PLUS 2.8L D 2005 - 132.837 km - Sin llave - $3.500.000

55 - Renault LOGAN PH2 ZEN 1.6 2021 - 21.676 km - Con llave - $3.000.000

56 - Peugeot 207 COMPACT XR 1.4 2011 - 166.046 km - Con llave - $900.000

57 - Peugeot 207 COMPACT XS 1.4 2011 - 283.538 km - Con llave - $900.000

58 - Citroen C4 LOUNGE 2.0I 16V TENDANCE 2014 - 138.796 km - Con llave - $2.000.000

59 - Renault SANDERO PH2 INTENS 1.6 2022 - 53.794 km - Con llave - $3.500.000

60 - Toyota COROLLA XEI 1.8 M/T 2012 - 165.307 km - Con llave - $2.500.000

61 - Peugeot 308 ACTIVE HDI 2012 - 222.621 km - Con llave - $900.000

62 - Renault FLUENCE PH2 1.6 LUXE 2015 - 157.663 km - Con llave - $1.800.000

63 - Toyota ETIOS XS 1.5 6M/T 2017 - 52.599 km - Con llave - $3.000.000

64 - Volkswagen GOL TREND 1.6 MSI 2016 - 66.513 km - Con llave - $2.000.000

65 - Chevrolet MERIVA GL PLUS 1.8 SOHC 2011 - 213.709 km - Con llave - $800.000

66 - Peugeot 208 ALLURE 1.5 N 2013 - 160.739 km - Con llave - $900.000

67 - Fiat MOBI 1.0 8V WAY 2019 - 111.144 km - Con llave - $2.000.000

68 - Mitsubishi L200 SPORTERO DI-D COMMON RAIL 2010 - Con llave - $2.000.000

69 - Fiat SIENA F4 EL 1.4 BV 2016 - 63.674 km - Con llave - $900.000

70 - Chevrolet CRUZE 1.8 LTZ 2011 - 88.095 km - Con llave - $1.800.000

71 - Renault CLIO MIO 5P CONFORTABS ABCP 2014 - 178.299 km - Con llave - $900.000

72 - Keeway RK 2024 - 10.028 km - Con llave - $250.000

73 - Bajaj ROUSER 200 2017 - 31.404 km - Con llave - $450.000

74 - Honda XR250 TORNADO 2017 - Con llave - $700.000

75 - Honda CG 150 TITAN 2021 - Sin llave - $500.000

76 - Honda CG 150 TITAN 2017 - Sin llave - $500.000

77 - Honda CG 150 TITAN 2017 - Sin llave - $500.000

78 - Honda CG 150 TITAN 2017 - Sin llave - $500.000

79 - Gilera VC150 2017 - 8.097 km - Sin llave - $300.000

80 - Honda CG 150 ESD TITAN 2012 - Sin llave - $500.000

81 - Honda CG 150 TITAN 2020 - Sin llave - $500.000

82 - Yamaha YBR 125ED 2015 - 75.827 km - Sin llave - $450.000

83 - Honda CG 150 TITAN 2018 - Sin llave - $470.000

84 - Honda XR250 TORNADO 2018 - Sin llave - $700.000

85 - Corven TRIAX 250 TOURING 2016 - Sin llave - $700.000

86 - Bajaj ROUSER NS125 2021 - Sin llave - $450.000

87 - Honda XR250 TORNADO 2018 - Sin llave - $900.000

88 - Motomel SIRIUS 190 2025 - Sin llave - $700.000

89 - Honda XR 150 L 2022 - 32.593 km - Sin llave - $700.000

90 - Yamaha FZ-S-FI D 2022 - 9.675 km - Con llave - $600.000

91 - Motomel S 250 2021 - Sin llave - $500.000

92 - Yamaha YBR 125ED 2017 - 10.151 km - Sin llave - $550.000

93 - Honda XR 250 2010 - Sin llave - $700.000

94 - Yamaha FZ 16 2012 - Sin llave - $500.000

95 - Corven TRIAX 250 TOURING 2016 - Sin llave - $1.000.000

96 - Honda XR 250 2013 - Sin llave - $700.000

97 - Yamaha YBRZ 2017 - 37.277 km - Sin llave - $500.000

98 - Honda XR 250 2013 - Sin llave - $700.000

99 - Honda NX4 FALCON 2012 - 54.772 km - Sin llave - $1.000.000

100 - Yamaha FZ 16 2012 - Sin llave - $400.000

101 - Honda CB125F TWISTER 2021 - 16.116 km - Sin llave - $450.000

102 - Toyota HILUX 4X4 CABINA DOBLE DX PACK 2.5 TDI 2012 - Sin llave - $2.000.000

103 - Renault KANGOO EXP CONFORT 1.9 AA 2007 - Sin llave - $500.000

104 - Volkswagen SURAN 60D 2006 - 216.657 km - Con llave - $900.000

105 - Peugeot 208 ALLURE 1.5 N TOUCHSCREEN 2013 - 154.462 km - Con llave - $1.800.000

106 - Volkswagen AMAROK DC 2.0L TDI 180CV 2020 - 27.369 km - Con llave - $6.500.000

107 - BMW 125I 2011 - Sin llave - $3.000.000

108 - Mercedes Benz C200 CGI BLUE EFFICENCY 2011 - 120.165 km - Con llave - $5.000.000

109 - Ford RANGER 2 DC 4X4 XL SAFETY 2.2L DSL 2016 - 132.120 km - Con llave - $4.000.000

110 - Citroen C4 2.0I 16V SX M/T 2008 - 228.212 km - Con llave - $900.000

111 - Volkswagen GOL TREND 1.6 2010 - 209.426 km - Con llave - $900.000

112 - SLP - $30.000

113 - SLP 5PRO - $30.000

114 - MTB Zion ASPRO - $30.000

115 - SLP 5PRO - $30.000

116 - Vairo XR50 - $30.000

117 - SLP 5PRO - $30.000

118 - Gravity - $30.000

119 - Bulldog INSPIRON - $30.000

120 - Bolt XR1 - $30.000

121 - Moove ARGOS - $30.000

122 - Firebird OUTBLACK - $30.000

123 - SLP 5PRO - $30.000

124 - Jamis - $30.000

125 - SLP 5PRO - $30.000

126 - Firebird TURBO - $30.000

127 - SLP 30PRO - $30.000

128 - Tezzaro TZ2988 - $30.000

129 - SLP 25PRO - $30.000

130 - Shimano FIREBIRD - $30.000

131 - DIM - $30.000

132 - Honda CG150 TITAN 2014 - 40.406 km - Sin llave - $500.000

133 - Honda CBX250 2010 - Sin llave - $500.000

134 - Honda CB125F TWISTER 2019 - 23.186 km - Sin llave - $500.000

135 - Honda NXR 125 F3T 2008 - 21.243 km - Sin llave - $400.000

136 - Yamaha FZ 16 2011 - Sin llave - $500.000

137 - Yamaha YBR 125 2012 - 72.511 km - Sin llave - $450.000

138 - Honda XR 125 L 2013 - 94.257 km - Sin llave - $400.000

139 - Motomel S 250 2018 - Sin llave - $500.000

140 - Bajaj ROUSER 200 2016 - Sin llave - $500.000

141 - Honda CG 15 TITAN 2018 - Sin llave - $500.000

142 - Honda C 105 BIZ 2004 - 27.414 km - Sin llave - $200.000

143 - Yamaha YBR 125 2011 - 48.015 km - Sin llave - $500.000

144 - Honda XR 150 L 2018 - 46.070 km - Con llave - $400.000

145 - Yamaha TENERE ADVENTURE 2018 - 39.921 km - Con llave - $1.400.000

146 - Honda CBX250 2009 - Sin llave - $500.000

147 - Honda GLH 150 2024 - 6.557 km - Con llave - $500.000

148 - Honda CG 150 TITAN 2020 - Sin llave - $500.000

149 - Honda CG 150 ESD TITAN 2013 - Sin llave - $500.000

150 - Honda XR 250 2010 - Sin llave - $400.000

151 - Honda CG 150 ESD TITAN 2012 - Sin llave - $500.000

152 - Honda CG 150 TITAN 2015 - 6.884 km - Con llave - $500.000

153 - Honda A128LGY 2021 - 32.133 km - Sin llave - $400.000

154 - Keller KN110 2021 - 4.078 km - Sin llave - $180.000

155 - Honda BIZ 125 KSST 2017 - 58.911 km - Sin llave - $400.000

156 - Honda BIZ 125 KSST 2018 - 31.986 km - Con llave - $400.000

157 - Honda WAVE 110S 2025 - 580 km - Sin llave - $400.000

158 - Honda WAVE 110 S 2021 - 17.825 km - Sin llave - $450.000

159 - Honda WAVE 110 S 2021 - 4.020 km - Sin llave - $400.000

160 - Honda WAVE 110 S 2021 - 6.214 km - Sin llave - $400.000

161 - Honda WAVE 110S 2024 - 4.434 km - Sin llave - $400.000

162 - Honda WAVE 110 SCD 2021 - 42.578 km - Sin llave - $400.000

163 - Honda BIZ 125 ES 2012 - Sin llave - $400.000

164 - Honda WAVE 110 S 2021 - 7.205 km - Sin llave - $400.000

165 - Guerrero G110 TRIP 2013 - 17.565 km - Sin llave - $150.000

166 - Motomel B110 2023 - 15.464 km - Sin llave - $200.000

167 - Honda WAVE 110 S 2022 - 19.572 km - Sin llave - $380.000

168 - Honda BIZ 125 ES 2013 - 27.015 km - Sin llave - $400.000

169 - Kawasaki AN110C 2001 - 60.671 km - Sin llave - $200.000

170 - Honda WAVE 110S 2023 - 1.624 km - Sin llave - $500.000

171 - Corven ENERGY 110CC 2020 - 3.785 km - Con llave - $200.000

172 - Peugeot 307 XT PREMIUM 2.0 4P 143CV 2007 - 166.714 km - Con llave - $900.000

173 - Peugeot 508 FELINE HDI TIP 2016 - 107.187 km - Con llave - $2.000.000

174 - Ford ECOSPORT S 1.6L MT N 2014 - 107.840 km - Con llave - $2.000.000

175 - Chevrolet CRUZE 5P 1.4T LT MT 2020 - 22.160 km - Sin llave - $5.400.000

176 - Chevrolet CRUZE 5P 1.4 TURBO LTZ MT 2018 - 94.200 km - Con llave - $4.000.000

177 - Peugeot 308 ALLURE 1.6N 2013 - 120.458 km - Con llave - $1.500.000

178 - Peugeot 3008 ALLURE 2013 - 206.789 km - Con llave - $1.500.000

179 - Renault CAPTUR LIFE 1.6 2018 - 54.578 km - Con llave - $4.000.000

180 - Fiat CRONOS DRIVE 1.3 MT 2020 - 78.156 km - Con llave - $3.000.000

181 - Ford KA FLY VIRAL 1.DL 2012 - 88.095 km - Con llave - $900.000

182 - Toyota HILUX 4X2 CABINA D SRV 3.0 TDI 2007 - 347.217 km - Con llave - $2.500.000

183 - BMW X1 2.0D 2012 - Sin llave - $3.000.000

184 - Renault KANGOO CONFORT 1.6 CD AA DA SVT 1PL 2009 - 162.862 km - Con llave - $900.000

185 - Toyota COROLLA XSI 1.8 A/T 2008 - 203.490 km - Con llave - $900.000

186 - Fiat CRONOS PRECISION 1.3 GSE CVT BZ 2024 - 44.556 km - Con llave - $5.000.000

187 - Volkswagen VENTO 2.0 TSI 2011 - 181.045 km - Con llave - $3.000.000

188 - Chevrolet AVEO G3 LS 1.6 M/T 2013 - 115.302 km - Con llave - $900.000

189 - Ford RANGER DC 4X2 XLT 3.2L D 2014 - Con llave - $3.000.000

190 - Nissan VERSA SENSE PURE DRIVE F2 2019 - 155.378 km - Con llave - $2.500.000

191 - Volkswagen AMAROK 2.0L TDI 180CV 4X2 554 2015 - 92.453 km - Con llave - $5.500.000

192 - Yamaha T110 2016 - 49.081 km - Sin llave - $400.000

193 - Honda WAVE 125 - 31.656 km - Sin llave - $400.000

194 - Gilera SMASH 2018 - 6.000 km - Sin llave - $300.000

195 - Gilera SMASH 2010 - 1.313 km - Sin llave - $300.000

196 - Guerrero G110 TRIP 2023 - 12.374 km - Sin llave - $300.000

197 - Guerrero G125 TRIP 2021 - Sin llave - $200.000

198 - Honda WAVE 110 S 2021 - 33.141 km - Con llave - $400.000

199 - Keller KN110-8 2024 - 11.916 km - Con llave - $200.000

200 - Corven ENERGY 110 BY CORVEN 2025 - 5.172 km - Con llave - $300.000

201 - Guerrero G110 TRIP 2016 - 14.119 km - Con llave - $160.000

202 - Keeway TARGET 2018 - 49.365 km - Sin llave - $140.000

203 - Guerrero G110 TRIP 2009 - 17.036 km - Sin llave - $140.000

204 - Guerrero G110 TRIP 2022 - 22.641 km - Con llave - $200.000

205 - Honda XR250 TORNADO 2018 - 9.597 km - Con llave - $900.000

206 - Honda WAVE 110 S 2021 - 3.937 km - Con llave - $400.000

207 - Corven ENERGY 110 BY CORVEN 2023 - 8.881 km - Sin llave - $200.000

208 - Honda WAVE 110 S 2020 - 7.664 km - Sin llave - $400.000

209 - Honda WAVE 110 S 2021 - 8.866 km - Sin llave - $400.000

210 - Mondial RV 125 2013 - 15.170 km - Con llave - $200.000

211 - Honda WAVE 110 S 2022 - 16.985 km - Sin llave - $500.000

212 - Honda WAVE 110 S 2022 - 18.014 km - Sin llave - $300.000

213 - Toyota HILUX 4X2 D/C DX 2.4 TDI 6 M/T 2020 - 29.288 km - Con llave - $7.000.000

214 - Fiat ARGO DRIVE 13 2018 - 41.290 km - Sin llave - $2.500.000

215 - Hyundai I30 2.0 2010 - 160.605 km - Sin llave - $1.500.000

216 - Peugeot PARTNER PATAGÓNICA 2018 - 40.137 km - Sin llave - $2.500.000

217 - Peugeot 308 ALLURE 1.6N NAV 2013 - 128.178 km - Con llave - $1.800.000

218 - Toyota HILUX 4X2 C/D SRV 3.0 TDI -B3 2016 - Sin llave - $4.000.000

219 - Volkswagen POLO HIGHLINE 1.6 MSI 110CV AT 2020 - 88.420 km - Con llave - $3.500.000

220 - Ford FIESTA 2013 - 126.320 km - Sin llave - $1.500.000

221 - Toyota COROLLA XEI 1.8 6M/T 2017 - 65.297 km - Sin llave - $4.500.000

222 - Ford RANGER DC 4X2 XLT 2.5L N 2023 - 20.628 km - Sin llave - $7.000.000

223 - Fiat CRONOS DRIVE 1.3 GSE BZ 2023 - 16.736 km - Con llave - $5.000.000

224 - Ford Ka 2017 - 45.271 km - Con llave - $1.500.000

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