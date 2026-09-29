Se suspendió la audiencia por el crimen de Franco "Paco" Demarchi y la resolución pasó a la próxima semana

La audiencia estaba prevista para este martes en los tribunales de Santa Fe, pero fue postergada por la licencia de uno de los defensores públicos. El acuerdo contempla penas de 29 años para Daniel Lescano y 28 para Walter Carmona.

Audiencia suspendida. El juicio abreviado por el homicidio de Franco Demarchi en Santa Fe se postergó una semana.

Audiencia suspendida. El juicio abreviado por el homicidio de Franco Demarchi en Santa Fe se postergó una semana.

La audiencia en la que debía analizarse el acuerdo de juicio abreviado por el homicidio de Franco “Paco” Demarchi fue suspendida este martes en los tribunales de Santa Fe y su resolución quedó postergada para la próxima semana.

La postergación se produjo debido a la ausencia de uno de los defensores públicos de los imputados, quien se encuentra de licencia . A partir de esta situación, la Oficina de Gestión Judicial deberá establecer una nueva fecha y horario para retomar la audiencia.

El encuentro estaba previsto para las 13, en la Sala 3 del edificio anexo de tribunales, ante un tribunal colegiado integrado por los jueces María Celeste Minniti, Pablo Ruiz Staiger y Sergio Carraro.

La audiencia era esperada especialmente porque allí debía analizarse la propuesta acordada entre la Fiscalía y la defensa para resolver el caso mediante un juicio abreviado, evitando de esta manera la realización de un juicio por jurados.

El acuerdo contempla penas de 28 y 29 años

El procedimiento fue impulsado por el fiscal Carlos Lacuadra, de la Unidad Especial de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación, junto con los defensores públicos Magalí Mazza y Gustavo Durando.

El acuerdo establece una pena de 29 años de prisión para Daniel Rubén Lescano y de 28 años para Walter Ariel Carmona, ambos acusados por el homicidio de Demarchi.

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La homologación del convenio deberá ser analizada por el tribunal, que deberá escuchar previamente a las partes y garantizar la participación de los familiares de la víctima.

Familiares de Demarchi habían viajado desde Sancti Spíritu hasta la capital provincial con la intención de participar de la audiencia y ejercer su derecho a ser escuchados antes de que los magistrados adopten una decisión sobre el acuerdo.

El crimen de Franco Demarchi

Franco Demarchi tenía 28 años cuando fue asesinado, el 21 de julio de 2023, en barrio Roma de la ciudad de Santa Fe.

La víctima había llegado a la capital provincial junto a un amigo para concretar la compra de una motocicleta Honda Tornado de 250 cc, operación que había sido acordada previamente a través de redes sociales.

Sin embargo, la supuesta venta habría sido utilizada como una maniobra para concretar una emboscada.

Cuando los jóvenes llegaron con el dinero en efectivo a la zona de Hipólito Yrigoyen y Lamadrid, fueron interceptados por delincuentes armados. En medio del intento de fuga, Demarchi recibió un disparo en la cabeza que le provocó la muerte.

Una causa atravesada por irregularidades en la custodia

La investigación también permitió establecer, según la acusación fiscal, que los imputados habrían intervenido en el armado de la falsa operación desde situaciones de privación de libertad diferentes.

De acuerdo con la Fiscalía, Walter Ariel Carmona habría coordinado la falsa venta y mantenido las comunicaciones desde el interior de una dependencia policial donde se encontraba detenido.

Por su parte, Daniel Rubén Lescano habría participado del hecho mientras permanecía prófugo, luego de haberse escapado meses antes de la Comisaría 2ª de Santa Fe.

Estas circunstancias quedaron incorporadas a la investigación del homicidio y expusieron las fallas vinculadas a la custodia de personas detenidas.

La audiencia deberá reprogramarse

Con la suspensión de este martes, el tribunal todavía no pudo avanzar sobre la homologación del acuerdo de juicio abreviado.

Ahora resta que la Oficina de Gestión Judicial fije una nueva fecha para la próxima semana, cuando las partes podrán volver a presentarse ante los jueces Minniti, Ruiz Staiger y Carraro.

En esa instancia, el tribunal deberá evaluar el acuerdo que contempla las penas de 29 años para Lescano y 28 años para Carmona, además de escuchar a los familiares de Franco Demarchi antes de resolver.