El gobierno de Santa Fe abrió la inscripción para el remate del 16 de octubre en la Estación Belgrano. Se ofrecerán autos, motos, bicicletas, lanchas, máquinas de arcade y una propiedad de Rosario. Cómo anotarse.

Se llevo a cabo la cuarta subasta de bienes decomisados al delito por parte de la provincia de Santa Fe

El gobierno de Santa Fe ya habilitó la inscripción para la nueva subasta de bienes incautados al delito , que se realizará el próximo 16 de octubre en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe . En total, serán 224 lotes , una cifra que desde la Provincia calificaron como la mayor de la historia de Santa Fe para este tipo de remates.

La oferta incluye 91 motos, 80 autos, 40 bicicletas, dos lanchas, un inmueble de 99 metros cuadrados ubicado en Rosario y hasta 10 máquinas de arcade . Según informaron desde el gobierno provincial, los valores de base estarán establecidos entre un 30% y un 50% del precio de mercado .

Anticipan la subasta más grande de la historia de Santa Fe: rematarán 224 bienes incautados al delito y este martes abrieron la inscripción

La subasta se encuentra bajo la órbita de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), organismo que comenzó a realizar este tipo de procedimientos durante la actual gestión. Hasta el momento se llevaron adelante cinco subastas, con una recaudación superior a los 5.000 millones de pesos.

Cuándo y cómo será la subasta

Los bienes que forman parte de los 224 lotes, con excepción del inmueble, podrán ser observados antes del remate en la Estación Belgrano. La exhibición será el viernes 15 de octubre, de 9 a 16, y el mismo día de la subasta, 16 de octubre, de 8.30 a 13.

El remate se realizará durante la tarde del 16 de octubre y cada persona podrá adquirir hasta cinco bienes.

Para participar es indispensable realizar una inscripción previa. Los interesados deberán ser mayores de edad y tendrán tiempo de completar el formulario hasta el 8 de octubre a través del sitio oficial de la subasta, donde también se encuentran los detalles del procedimiento.

Una subasta récord para Santa Fe

El secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, destacó que se trata de procesos que, según sostuvo, son "inéditos a nivel nacional" y que tienen como objetivo quitarles a las organizaciones criminales y a los delincuentes los bienes obtenidos o vinculados con actividades ilícitas.

En ese sentido, señaló que la próxima edición será "la subasta más grande en cantidad de bienes de toda la historia de la provincia de Santa Fe".

"En las anteriores cinco ediciones vendimos 505 lotes en total, y en esta sola edición vamos a estar vendiendo 224 lotes", explicó. Además, volvió a remarcar que los valores de base se ubican entre el 30% y el 50% del valor de mercado y consideró que representa "una oportunidad para la ciudadanía".

Por qué es obligatoria la inscripción

La inscripción previa no es solamente un requisito para participar del remate. Según explicó Figueroa Escauriza, permite cruzar información y verificar que quienes se presenten a la subasta no tengan vínculos con las personas a las que se les secuestraron los bienes.

El funcionario también recordó que, antes de ser ofrecidos, los vehículos cambian su chapa patente y dejan de tener vinculación con sus anteriores propietarios. "En el Registro de la Propiedad del Automotor se hace un bloqueo de dominio, y el vehículo sale como un 0 kilómetro", explicó.

Desde Aprad señalaron además que la participación en este tipo de remates viene creciendo. El subsecretario del área, Hernán Matich, indicó que más de 22.000 personas ya se inscribieron en las cinco subastas realizadas.

"Ya es un mecanismo aceitado, la gente está acostumbrada a participar. Esperamos que concurran de distintas provincias, como lo han venido haciendo en otras subastas", sostuvo. Y agregó que prácticamente todas las provincias cuentan con personas inscriptas que pudieron participar y adquirir bienes.

Por último, el director de Aprad, Martín Domené, sostuvo que el objetivo es que los bienes puestos a disposición tengan valores accesibles para la ciudadanía. "El principal objetivo de esto es quitarle los bienes a delincuentes", afirmó.

Para inscribirse ingresa a www.santafe.gov.ar/subasta/