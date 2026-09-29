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Scaloni confirmó que tiene el equipo para el amistoso y habló sobre su continuidad al frente de la Selección

Lionel Scaloni confirmó que tiene el equipo en mente para el próximo partido y dijo que aún evalúa su continuidad aunque mantiene las ganas de seguir al frente.

Ovación

Por Ovación

29 de septiembre 2026 · 14:54hs
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Scaloni confirmó que tiene el equipo para el amistoso y habló sobre su continuidad al frente de la Selección

El entrenador Lionel Scaloni aseguró que la formación de la Selección argentina para el próximo partido está prácticamente definida, aunque aclaró que primero realizará el último entrenamiento y luego comunicará el equipo a sus jugadores. Además, volvió a referirse a su continuidad al frente del seleccionado y reconoció que todavía analiza su futuro, aunque mantiene las ganas de seguir finalmente.

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El equipo, prácticamente definido

Scaloni explicó que la formación para el próximo encuentro ya está “más o menos confirmada”, aunque los futbolistas todavía no conocen la decisión. El entrenador señaló que primero deberá completar el entrenamiento previsto para este martes y, una vez finalizada la actividad, les comunicará a los jugadores quiénes serán los elegidos para integrar el equipo.

De esta manera, el técnico dejó en claro que las principales dudas quedarían resueltas durante la última práctica antes del partido. La confirmación oficial de los titulares llegará después del entrenamiento, cuando el cuerpo técnico informe la formación al plantel.

Scaloni y la continuidad en la Selección

Además de hablar sobre el equipo, Scaloni volvió a referirse a su futuro como entrenador de la Selección argentina. El técnico reconoció que todavía analiza la situación y señaló que mantiene el deseo de continuar al frente del conjunto nacional.

"Cada vez que vengo me reúno pero esta vez dijimos que nos íbamos a juntar. Después del Mundial no habíamos hablado. Nos juntamos para ver si podemos avanzar y llegar a un acuerdo", reveló ante los medios. "La predisposición está de las dos partes pero recién empezamos a hablar", agregó.

“Las ganas de seguir en la Selección están”, afirmó el entrenador, quien ya había planteado la necesidad de evaluar su continuidad después de la última final disputada.

En ese sentido, Scaloni explicó que uno de los principales aspectos que debió analizar fue el deportivo. El entrenador evitó adelantar una definición y sostuvo que comunicará su decisión cuando considere que sea el momento adecuado.

Scaloni Selección Argentina
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