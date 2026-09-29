Grelak: "Jugar con un equipo con la jerarquía de Colón siempre motiva"

Alfredo Grelak, DT de Estudiantes (BA), habló con Dial Deportivo de UNO 106.3 en la previa del partido ante Colón y destacó la dificultad del encuentro.

Estudiantes de Buenos Aires llegará a Santa Fe con la intención de seguir escalando posiciones y meterse cada vez más arriba en la Zona A de la Primera Nacional. El Pincha se encuentra a cuatro puntos de Colón , cuando restan cinco fechas para el cierre de la fase regular, y atraviesa una buena racha de resultados.

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En diálogo con Dial Deportivo de UNO 106.3, Alfredo Grelak se refirió al choque del sábado a las 15 en el Brigadier López y dejó en claro que enfrentar al Sabalero representa un estímulo especial.

“Es un partido que motiva, siempre motiva, y jugar con un equipo con la jerarquía de Colón siempre motiva”, afirmó el entrenador.

Grelak remarcó además la paridad que existe en la categoría y la importancia que tienen estas últimas jornadas: “Son todos los partidos muy complejos, todos los equipos se juegan cosas importantes”.

Estudiantes llega en levantada al duelo ante Colón

El conjunto de Caseros viene de dar vuelta un partido ante San Miguel y acumula tres encuentros con buenos resultados, una seguidilla que le permitió acercarse a los puestos de Reducido.

“De a poco fuimos consiguiendo un lugar en el Reducido, que es lo que estamos buscando”, explicó Grelak, quien también reconoció que su equipo atravesó un momento complicado por lesiones que le impidieron sostener una mayor regularidad.

El técnico entiende que acelerar en esta instancia también implica asumir riesgos. “Cuando la gran mayoría de los equipos juegan a eso, tenés riesgos y consecuencias”, sostuvo al referirse a la necesidad de ir a buscar los partidos en el tramo decisivo del campeonato.

El regreso de Lago en Colón, una preocupación para Grelak

Uno de los nombres que Grelak destacó especialmente fue Ignacio Lago, quien volverá a estar disponible para Colón. El entrenador de Estudiantes consideró al futbolista como uno de los jugadores determinantes de la categoría.

“Es uno de los jugadores que tiene la categoría que son determinantes”, señaló, y explicó que su equipo deberá estar atento a sus movimientos: “Va a ser seguramente un marcaje como todos, en zona, escalonado, pero sin perderlo de vista”.

Grelak también elogió a Iván Delfino, a quien conoce desde su etapa como jugador y ahora como entrenador. Para el DT del Pincha, el técnico de Colón “conoce muy bien la categoría” y sabe que en partidos de esta naturaleza los pequeños detalles pueden inclinar la balanza.

Grelak y una mirada sobre la pelea por el ascenso

El entrenador de Estudiantes fue más allá y dejó una definición fuerte sobre la pelea por los ascensos. Después de analizar el nivel de las dos zonas, consideró que los dos equipos que consigan subir podrían salir de la Zona A.

“Me parece que los dos ascensos van a salir de esta zona”, sostuvo Grelak, quien destacó las campañas de equipos como Ferro, Deportivo Madryn y Colón, además del crecimiento de otros protagonistas.

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Con cinco fechas por delante, Estudiantes tiene un objetivo concreto: terminar lo más arriba posible y llegar al Reducido con el mejor posicionamiento. Para eso deberá afrontar ahora una prueba de peso en Santa Fe.

Y Grelak sabe que el escenario será especial: “Los detalles van a condicionar el resultado”, advirtió en la previa de un Colón-Estudiantes que tendrá mucho en juego para ambos.