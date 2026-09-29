La camiseta 10 de Messi no tendrá dueño durante la próxima fecha FIFA de Argentina

El entrenador de la Selección Argentina explicó que la histórica camiseta quedará vacante durante los próximos amistosos y que luego definirán su futuro.

Lionel Scaloni confirmó que ningún jugador de la Selección Argentina utilizará la camiseta número 10 durante la próxima fecha FIFA. El entrenador explicó que la decisión responde a que Lionel Messi todavía forma parte del seleccionado y que esperarán su próximo partido antes de determinar quién heredará la histórica camiseta que actualmente pertenece al capitán argentino y máxima figura del equipo.

LEER MÁS: La Selección Argentina se entrenó con la mira puesta en Bolivia

La camiseta 10 quedará vacante

Durante la conferencia de prensa, Scaloni fue consultado sobre quién llevará la camiseta número 10 en los próximos compromisos de la Selección Argentina. El entrenador fue contundente y confirmó que, por el momento, ningún futbolista utilizará el histórico dorsal de Messi.

“Estos partidos nadie llevará la 10. No tenemos la obligación. No se la daremos a nadie hasta el partido de Leo”, explicó el técnico argentino.

De esta manera, la camiseta que utilizó Messi durante su extensa trayectoria con la Selección quedará reservada durante los próximos encuentros. La decisión llega mientras el capitán continúa siendo parte del plantel argentino.

Scaloni habló sobre el futuro del dorsal

El entrenador también dejó abierta la posibilidad de que, una vez disputado el próximo partido de Messi, la camiseta número 10 pase definitivamente a otro integrante del plantel.

“Ya veremos después. La idea es que se la quede uno”, señaló Scaloni durante la conferencia.

Por ahora, entonces, el dorsal más emblemático de la Selección Argentina permanecerá sin dueño durante los próximos amistosos. La definición sobre quién será el encargado de utilizarlo en el futuro llegará más adelante, una vez que finalice el próximo compromiso de Messi con el selecciondo.