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Leonel Flores podrá jugar ante Unión tras la decisión de Scaloni con la Selección Argentina

El delantero fue convocado por Argentina para la fecha FIFA, pero quedará disponible para Boca tras el amistoso del miércoles ante Bolivia.

Ovación

Por Ovación

29 de septiembre 2026 · 15:20hs
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Leonel Flores podrá jugar ante Unión tras la decisión de Scaloni con la Selección Argentina

Leonel Flores podrá jugar para Boca frente a Unión este viernes en La Bombonera, luego de que Lionel Scaloni decidiera liberarlo de la concentración argentina tras el amistoso ante Bolivia. El delantero había sido convocado para la fecha FIFA, pero regresará a Ezeiza después del encuentro con el conjunto boliviano para quedar a disposición del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

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Scaloni tomó la decisión

La situación de Flores generaba incertidumbre en Boca, especialmente después de la lesión de Tomás Aranda, que había abierto un interrogante en la formación para el próximo compromiso del Clausura.

Sin embargo, la Selección Argentina confirmó que el delantero será liberado luego del amistoso del miércoles, que se disputará en Córdoba. De esta manera, Flores podrá viajar y sumarse al plantel de Boca para el encuentro correspondiente a la fecha 11.

La decisión quedó en manos de Scaloni, ya que Boca no había realizado una gestión especial para solicitar la salida del futbolista. El entrenador argentino finalmente optó por permitirle disputar el partido con su club.

Flores volverá a Boca para enfrentar a Unión

El antecedente inmediato también había sido favorable para el Xeneize. En aquella oportunidad, Scaloni había autorizado a Flores a viajar a Rosario para disputar un encuentro decisivo frente a Racing.

Ahora, el contexto era diferente porque Argentina tiene programados otros compromisos durante la fecha FIFA. Después de Bolivia, el seleccionado enfrentará a Burkina Faso y posteriormente a Benín, en el partido que marcará la despedida de Lionel Messi.

El comunicado oficial confirmó que Flores será liberado después del amistoso y deberá regresar a Ezeiza una vez finalizado su partido con Boca.

"Los futbolistas Tomás Palacios y Leonel Flores serán liberados para afrontar los compromisos con sus clubes. El primero lo hará hoy por la tarde y el segundo luego del amistoso con Bolivia. Volverán a Ezeiza luego de sus partidos", confirmó el comunicado oficial.

Todo indica que el extremo será titular ante Unión. Arruabarrena ya había destacado la importancia de su convocatoria y le había pedido que aprovechara al máximo la oportunidad de entrenarse con la Selección.

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