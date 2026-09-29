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Scaloni negó contactos con River: "Son rumores, conmigo nadie habló"

El entrenador argentino desmintió haber recibido un llamado de River y aseguró que actualmente está enfocado en los próximos amistosos del seleccionado.

Ovación

Por Ovación

29 de septiembre 2026 · 15:33hs
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Scaloni negó contactos con River: Son rumores, conmigo nadie habló

Lionel Scaloni negó haber tenido contactos con River para convertirse en el entrenador del equipo desde 2027 y aseguró que los rumores no tienen sustento. El técnico de la Selección Argentina sostuvo que nadie del club de Núñez se comunicó con él y remarcó que permanecerá enfocado en el seleccionado hasta fin de año, mientras analiza su continuidad.

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Scaloni descartó cualquier contacto con River

El nombre de Scaloni comenzó a aparecer entre los posibles candidatos de River luego de la salida de Eduardo Coudet. Mientras Leonardo Ponzio continúa como entrenador interino, la dirigencia del Millonario evalúa distintas alternativas para definir quién estará al frente del plantel a partir de enero de 2027.

En ese contexto, surgieron versiones sobre un supuesto acercamiento informal para conocer la postura del entrenador de la Selección. Sin embargo, Scaloni fue contundente al desmentir cualquier comunicación con la institución de Núñez.

“Los rumores son rumores, a mí nadie me ha hablado”, afirmó durante la conferencia de prensa. Además, remarcó que no escuchará propuestas mientras permanezca al frente del seleccionado y aseguró que la versión sobre River “no es cierta”.

El entrenador tiene contrato con la AFA hasta diciembre y, según explicó, su atención está puesta actualmente en los compromisos que afrontará Argentina durante la fecha FIFA.

La continuidad de Scaloni, todavía en análisis

Más allá de los rumores vinculados con River, Scaloni también fue consultado por su futuro en la Selección Argentina. El técnico reconoció que existe predisposición de ambas partes para continuar, aunque aclaró que las conversaciones recién comenzaron.

“La predisposición está de las dos partes, pero recién empezamos a hablar”, explicó el entrenador, que tendrá por delante los amistosos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín.

De esta manera, mientras su continuidad en la Selección todavía no está confirmada, Scaloni descartó cualquier negociación con River. El club de Núñez, por su parte, deberá continuar evaluando alternativas para definir al entrenador que asumirá a partir de 2027.

Además del actual técnico argentino, entre los nombres que habían comenzado a circular aparecieron Pablo Aimar, integrante de su cuerpo técnico, y Hernán Crespo, actualmente en Atlas de México. Por ahora, sin embargo, Ponzio continuará al frente de River durante los partidos restantes de la temporada.

Scaloni River Selección
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