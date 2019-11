"Mazzola debería arrancar la pretemporada junto a sus compañeros"

El miércoles 6 Nicolás Mazzola fue intervenido quirúrgicamente por la fractura del hueso maxilar superior que se le produjo en el partido ante Banfield luego de impactar con el arquero Iván Arboleda.

A partir de allí se comenzó a especular respecto a los plazos de recuperación y de cuando podría estar a disposición del cuerpo técnico. Una semana después de la operación el médico del plantel rojiblanco Santiago Calvo charló con SOL 91.5 y allí se refirió al estado actual del delantero.

"Nicolás está haciendo un post operatorio muy bueno, se desinflamó la zona y le sacamos los puntos, pero hay tiempos biológicos de curación cuando se refiere a la parte ósea. Tiene un callo inicial, cuando el hematoma se calcifica está en una fase inicial. Hoy Nicolás está en Casasol y vino para estar con sus compañeros, hacer sociales", comenzó diciendo.

LEER MÁS: Madelón, ¿en la mira de un grande de la Superliga?

Para luego agregar "La semana que viene vamos a arrancar con trabajos en bicicleta fija y gimnasio pero entrenando el tren inferior. Y recién en 15 días comenzaremos con caminatas y trote. Pero hasta los 45 o 60 días lo principal es cuidarse del impacto. Si todo va bien, la pretemporada la tiene que iniciar junto a los compañeros. Nico se operó el miércoles y hasta el jueves tuvo el ojo cubierto, por eso las primeras 72 horas son de reposo domiciliario".

Respecto al momento de la lesión sostuvo "La jugada la vi alrededor de 45 veces, cuando yo entro al campo de juego el estaba lúcido y orientado. No constaté pérdida de conocimiento por eso veo la chance de que siga. Creo que al desacomodarlo el defensor, termina golpeando con el codo izquierdo del arquero. Después pudo agravarse con el golpe en el piso, pero creo que la fractura se produjo con el golpe del arquero".

Por último y pensando en lo que viene aseguró: "Los plazos de recuperación no son tiempos que uno puede asegurar. Pero si tenemos expectativas y objetivos que arranque la pretemporada junto al resto de sus compañeros. No va a estar haciendo fútbol el 6 de enero, lo vamos a ir observando por si hay dolor o no e iremos evaluando su recuperación".